Tokyo, 13 janvier . .- Le principal indice de la Bourse de Tokyo, le Nikkei, a augmenté de 1,04% ce mercredi et a enchaîné quatre séances de profit, grâce aux avancées entre technologie et, surtout, lié au secteur des semi-conducteurs.

Le Nikkei, qui regroupe les 225 titres les plus représentatifs du marché, a progressé de 292,25 points à 28 456,59 entiers, sa meilleure clôture depuis le 8 août 1990, niveau auquel il évolue depuis des semaines.

Le Topix, qui comprend les firmes de la première section, celles avec la capitalisation la plus élevée, a ajouté 0,35%, soit 6,46 points, à 1 864,40 unités.

La bourse de Tokyo s’est ouverte à la hausse, les investisseurs étant encouragés par la perspective d’une relance économique supplémentaire aux États-Unis avec l’arrivée prochaine de Joe Biden à la présidence.

Egalement positivement influencé par la bonne performance lors de la session des entreprises technologiques, et notamment celles liées aux puces, après le début de la saison de reporting financier trimestriel au Japon.

Le secteur minier a dominé les bénéfices de la journée, avec le pétrole brut et le charbon, et le transport maritime.

La société Tokai Carbon, producteur et exportateur de graphite destiné principalement à l’énergie nucléaire, a enregistré la plus forte augmentation parmi les sociétés cotées au Nikkei, de 8,83%.

L’entreprise de matériaux chimiques et industriels Showa Denko (5,99%) et les fabricants de semi-conducteurs Advantest (5,44%) et Tokyo Electron (5,26%) ont également enregistré des avancées importantes.

Le groupe de télécommunications a réuni le plus gros volume d’opérations de la journée et a progressé de 2,81%.

Elle a été suivie par les transactions du développeur et distributeur de jeux vidéo Nintendo, dont les parts ont baissé de 1,14%; et le Tokyo Electron susmentionné.

Dans la première section, 1 232 entreprises ont progressé, contre 856 qui ont chuté, tandis que 98 ont fermé sans changement.

Le volume des échanges s’est élevé à 2,73 milliards de yens (21,59 milliards d’euros ou 26,38 milliards de dollars). ET