Tokyo . / EPA / FRANCK ROBICHON / Archives

Tokyo, 15 décembre . .- L’indice principal de la Bourse de Tokyo, le Nikkei, a chuté de 0,17% ce mardi après que la suspension temporaire du programme de subventions au tourisme a suscité des inquiétudes quant au ralentissement de la reprise de la L’économie japonaise.

Le Nikkei, qui regroupe les 225 titres les plus représentatifs du marché, a reculé de 44,60 points à 26 687,84 entiers.

Le Topix, qui comprend les entreprises de la première section, celles qui ont la capitalisation la plus élevée, a rapporté 0,47% ou 8,47 points, atteignant 1 782,05 unités.

Le marché de Tokyo a ouvert plus bas et bien qu’il ait réussi à atteindre momentanément le niveau de la clôture précédente, il est rapidement retombé en territoire négatif et est resté pessimiste pour le reste de la séance.

L’annonce de la suspension du programme de tourisme intérieur lundi soir a surpris les investisseurs, qui s’attendaient à ce que le gouvernement exclut de la campagne les zones où les infections se sont accélérées, comme Tokyo et Nagoya, mais pas le territoire national.

Le secteur du transport aérien a enregistré les principales pertes de la journée, avec l’assurance et la sidérurgie.

Le groupe ANA Holdings, mère de la compagnie aérienne All Nippon Airways (ANA), a enregistré la plus forte baisse de séance parmi les entreprises cotées sur le Nikkei. Ses actions ont chuté de 7,85%.

L’imprimeur et copieur Ricoh a terminé deuxième dans les baisses de la sélection et a chuté de 4,31%.

Le groupe de télécommunications Softbank a réuni le plus gros volume d’opérations de la journée et a reculé de 1,1%.

Elle a été suivie par les transactions du développeur et distributeur de jeux vidéo Nintendo (-0,98%), du groupe précité ANA et du constructeur automobile Toyota Motor (-0,59%).

Dans la première section, 1 177 entreprises ont chuté contre 894 qui ont progressé, tandis que 110 ont fermé sans changement.

Le volume des échanges s’est élevé à 2,22 billions de yens (17,57 milliards d’euros ou 21,34 milliards de dollars).