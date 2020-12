. / EPA / FRANCK ROBICHON / Archives

Tokyo, 21 décembre . .- La Bourse de Tokyo a clôturé aujourd’hui avec une baisse de 0,18% du Nikkei, son principal indicateur, en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la nouvelle souche de covid-19 identifiée au Royaume-Uni et compte tenu de l’augmentation continue des infections au Japon.

Le Nikkei a chuté de 48,97 points à 26714,42 entiers, tandis que l’indice Topix plus large, qui regroupe les plus grandes capitalisations, celles de la première section, a perdu 4,19 points soit 0,23 %, jusqu’à 1 789,05 entiers.

La bourse de Tokyo a commencé la journée avec une tendance négative marquée suite à l’annonce de la nouvelle souche de covid-19 identifiée au Royaume-Uni, qui a conduit à l’application de plus de restrictions par les autorités britanniques et à l’interdiction des vols au départ de leur territoire par partie d’autres gouvernements européens.

La propagation possible de cette variante du virus et son impact économique est un nouveau casse-tête pour les investisseurs à Tokyo, et s’ajoute à l’augmentation soutenue des infections à covid-19 au Japon, qui ont dépassé le chiffre cumulé de 200000 infections lundi dans tout le pays.

Parmi les titres ayant la plus forte capitalisation boursière, la Softbank technologique a gagné 1,61%, tandis que le plus grand producteur japonais de véhicules, Toyota Motor, a perdu 0,77%.

A noter également la progression de 1,46% du conglomérat technologique et audiovisuel Sony et la chute de 2,2% de la société de jeux vidéo Nintendo.

Les secteurs les plus touchés ont été le pétrole et le charbon, les mines et le transport maritime.

Dans la première section, 1 237 actions ont chuté, 842 ont progressé et 106 ont terminé inchangées.

Le volume des échanges s’est élevé à 2,01 billions de yens (15 944 millions d’euros).