Au cours de la dernière année, l’une des grandes questions face à la pandémie a été le niveau de propagation du virus dans les écoles. Pour cette raison, la plupart des pays ont initialement décidé de fermer les établissements d’enseignement pour contenir l’avancée du coronavirus. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC, pour son acronyme en anglais) concluent désormais que le niveau des infections dans les écoles est faible si les précautions sanitaires recommandées par les autorités sont prises.

Monde de Miami / infobae

Après les études menées dans le pays et à l’étranger, le CDC a constaté une faible transmission du virus dans les établissements qui respectaient l’utilisation des masques et la distanciation sociale. Cependant, les chercheurs ont précisé que certains sports en salle ont effectivement conduit à des infections et ont recommandé que celles-ci soient réduites autant que possible afin que les écoles puissent continuer à fonctionner en toute sécurité.

“La prépondérance des preuves disponibles du semestre scolaire d’automne a été rassurante … Il y avait peu de preuves que les écoles ont contribué de manière significative à l’augmentation de la transmission communautaire”, ont écrit trois chercheurs du CDC dans un article d’opinion publié. Ce mardi dans le Journal of l’Association médicale américaine.

Le CDC a analysé 17 écoles rurales dans l’État américain du Wisconsin. Les spécialistes ont découvert que seuls sept des 191 cas de coronavirus étaient produits par transmission scolaire.

«En fin de compte, avec les efforts de prévention appropriés, nous pouvons maintenir la transmission dans les écoles et les établissements d’enseignement à un niveau assez bas», a déclaré Margaret A. Honein, auteur principal du rapport JAMA, cité par le Washington Post.

Le chercheur a également fait remarquer que des études ont montré que même dans les endroits où les taux d’infection sont élevés, rien n’indique que les écoles transmettent le virus à des niveaux plus élevés que ceux observés dans la communauté. Il a toutefois précisé que cela dépendra toujours de la prise continue de toutes les précautions sanitaires.

Dans ce sens, le CDC recommande à toutes les écoles d’appliquer les mesures suivantes: utilisation de masques, distance de deux mètres entre les personnes, et que les mêmes groupes d’élèves fréquentent les cours pour limiter le nombre de personnes devant être mises en quarantaine en cas de cas de COVID .

«Avec une bonne prévention, nous pouvons rouvrir en toute sécurité et garder plus d’écoles ouvertes», a ajouté Honein, chef du groupe de travail du CDC sur les coronavirus pour les services de santé des États et locaux.

Les chercheurs nord-américains ont exprimé leur plus grande préoccupation dans la pratique de sports en salle qui ne permettent pas la distanciation ou l’utilisation de masques.

Le rapport du CDC a détaillé que lors de deux tournois de lutte au lycée organisés en décembre dernier en Floride, 30% des 130 athlètes, entraîneurs et arbitres qui ont participé ont reçu un diagnostic de coronavirus. Selon l’étude, les taux réels pourraient être encore plus élevés, puisque moins de la moitié des participants ont été testés.

Après les tournois, les 95 personnes qui ont eu des contacts étroits avec les personnes infectées ont également été testées. 43% d’entre eux ont été testés positifs.

Honein a estimé que dans le contexte actuel, l’essentiel “est de donner la priorité à l’environnement éducatif en face-à-face et de prendre des décisions difficiles, à la fois dans les communautés et dans les écoles, par rapport à d’autres activités qui pourraient devoir être reportées. pour ne pas mettre en danger l’éducation de nos enfants “.

La recherche du CDC comprend deux autres études nationales. Celle menée auprès d’enfants dans l’État du Mississippi a révélé que le fait d’assister à des réunions et à des événements sociaux à l’extérieur de la maison et d’avoir des gens à la maison augmente le risque d’infection, de ne pas aller à l’école.

Pendant ce temps, l’analyse menée dans 11 districts scolaires de Caroline du Nord, avec plus de 90 000 élèves et membres du personnel, a révélé que la transmission du coronavirus dans les écoles était «très rare».

Ces derniers mois, le retour en classe a été au centre des discussions. Alors que certains parents exigent que cela se produise, d’autres craignent d’envoyer leurs enfants à l’école. Surtout les parents des communautés les plus touchées par le virus.

Certains syndicats ont également exercé une forte pression. À Chicago, par exemple, les membres du Syndicat des enseignants rejettent les ordres de retour alors que les écoles publiques tentent de reprendre l’enseignement en face à face.

Quoi qu’il en soit, le président Joe Biden était catégorique dans son intention de renvoyer les enfants américains en classe. Dans le cadre de sa stratégie de réouverture des écoles, le président a anticipé la présentation d’un plan de 130 000 millions de dollars pour garantir la possibilité de réaliser des tests périodiques sur les élèves et les enseignants. Le plan comprend également un soutien aux crèches et aux centres d’enseignement supérieur.

L’idée est d’utiliser des tests rapides, dont le résultat est prêt en quelques minutes, et que les employés de l’école les font eux-mêmes. Pour cela, il devrait y avoir préalablement une période de formation pour des milliers de personnes dans tout le pays.

L’initiative découle d’une recommandation de la Fondation Rockefeller, qui a mené une étude dans les 50 États et a déterminé que des milliards de dollars sont nécessaires pour générer un réseau de test massif qui surveille particulièrement les écoles. Pendant la campagne et après avoir remporté les élections, Biden a promis de rouvrir les écoles au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Influencé principalement par l’opinion de son épouse, Jill Biden, Ph.D., ainsi que d’autres experts, le président des États-Unis a déclaré qu’il comprenait le coût psychologique et éducatif de garder les mineurs hors de la salle de classe.

Au-delà du coût économique élevé, un autre obstacle au projet est lié à la capacité à produire un si grand nombre de tests rapides. Pour le moment, le pays ne les produit pas et on ne sait pas s’il y a la capacité de les fabriquer dans un court laps de temps, même si l’on sait que l’équipe de transition de Biden a déjà entamé des discussions avec plusieurs laboratoires sur la question.