IZMIR, Turquie (AP) – Les sauveteurs ont enlevé samedi des blocs de béton et des débris de huit bâtiments effondrés pour tenter de localiser les survivants du puissant tremblement de terre qui a frappé la côte égéenne de la Turquie et le nord de l’île grecque de Samos , tuant au moins 28 personnes. Plus de 800 autres ont été blessés.

Le tremblement de terre de vendredi après-midi a renversé des bâtiments à Izmir, la troisième plus grande ville de Turquie, et a déclenché un petit tsunami dans le district de Seferihisar et à Samos. Des centaines de répliques ont suivi le tremblement de terre.

Plus tôt samedi, les spectateurs ont applaudi alors que les sauveteurs tiraient l’adolescent Inci Okan de l’épave d’un immeuble de huit étages qui s’est effondré dans le quartier de Bayrakli à Izmir. Son chien, Fistik, a également été sauvé, a rapporté le journal Sozcu. Les amis et la famille ont attendu à l’extérieur du bâtiment pour entendre leurs proches pris au piège, y compris les employés d’une clinique dentaire qui occupait le rez-de-chaussée.

Dans un autre bâtiment effondré, les secouristes ont contacté une femme de 38 ans et ses quatre enfants – une fille de 3 ans, une fille de 7 ans et deux jumeaux de 10 ans – et travaillaient à ouvrir un couloir pour les faire sortir, selon l’agence de presse. État d’Anadolu.

Deux autres femmes, âgées de 53 et 35 ans, ont été secourues plus tôt dans la journée d’un autre bâtiment de deux étages tombé au sol.

Au total, le nombre de secourus depuis le tremblement de terre est d’environ 100 personnes, a déclaré aux journalistes Murat Kurum, ministre de l’environnement et de l’urbanisme. Environ 5 000 sauveteurs travaillent dans la zone la plus touchée, a ajouté Kurum.

Au moins 26 personnes ont perdu la vie à Izmir, a déclaré Fahrettin Koca, ministre turc de la Santé, sur Twitter. Parmi les morts se trouvait une femme plus âgée qui s’est noyée.

Selon l’agence turque de gestion des catastrophes AFAD, 831 personnes ont été blessées à Izmir et dans d’autres provinces. Parmi eux, 25 étaient en soins intensifs, a expliqué le ministère de la Santé.

À Samos, deux adolescents sont morts après l’effondrement d’un mur et au moins 19 autres personnes ont été blessées. Deux d’entre eux, dont un jeune de 14 ans, ont été transportés par avion vers Athènes et sept autres sont hospitalisés sur l’île, ont indiqué les autorités sanitaires.

Le petit tsunami qui a frappé la côte turque a également affecté Samos, où plusieurs rues de la ville portuaire de Vathi ont été inondées. Les autorités ont averti la population de rester à l’écart de la côte et des bâtiments qui pourraient être endommagés.

Le séisme, qui selon l’Institut Kandilli d’Istanbul a atteint une magnitude de 6,9, avait son épicentre dans la mer Égée, au nord-est de Samos. Selon l’AFAD, il a atteint une magnitude de 6,6 et enregistré à une profondeur de 16 kilomètres (10 miles).

Le tremblement a été ressenti dans les îles de la Grèce orientale, dans sa capitale, Athènes, et même en Bulgarie. En Turquie, il a secoué les régions de la mer Égée et de Marmara, où se trouve Istanbul. Le gouverneur de la plus grande ville du pays a déclaré qu’il n’y avait eu aucun dommage.

La Turquie est criblée de défauts et sujette aux tremblements de terre. En 1999, deux puissants tremblements de terre ont tué environ 18 000 personnes dans le nord-ouest du pays. Ce type de phénomène est également courant en Grèce.

Les autorités ont averti les habitants d’Izmir de ne pas retourner dans les bâtiments endommagés, affirmant qu’ils pourraient être renversés par les puissantes répliques. Beaucoup ont passé la nuit dans les rues de peur de rentrer chez eux, même ceux qui n’ont pas été blessés, a rapporté l’agence de presse DHA.

Dans une manifestation de solidarité inhabituelle ces derniers mois marquée par leurs relations bilatérales tendues, des responsables des gouvernements turc et grec ont échangé des messages de solidarité et les présidents ont eu une conversation téléphonique.

“Je remercie le président Erdogan pour sa réponse positive à mon appel”, a déclaré samedi le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avant de se rendre à Samos.

Les relations entre la Turquie et la Grèce ont été particulièrement tendues ces derniers temps, avec des affrontements entre navires de guerre en Méditerranée orientale dans le cadre de leur différend sur les frontières maritimes et les droits d’exploitation de l’énergie. La tension a fait craindre un éventuel conflit ouvert entre les deux pays voisins et les alliés de l’OTAN.

Fraser a rapporté d’Ankara, en Turquie, et Bilginsoy d’Istanbul. Le journaliste d’Associated Press Demetris Nellas à Athènes a contribué à ce rapport.

Une version précédente de cette dépêche a été corrigée pour clarifier que quelque 18 000 personnes sont mortes lors des tremblements de terre de 1999 en Turquie, et non 87 000.