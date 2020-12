La pandémie de la maladie mortelle s’est étendue aux 18 départements de ce pays d’Amérique centrale, qui ont enregistré fin mars les dix premiers décès. . / Gustavo Amador / Archive

Tegucigalpa, 4 décembre . .- Les deux premiers cas de suspects atteints de covid-19 au Honduras ont été enregistrés le 4 mars, neuf mois plus tard, le nombre de morts est passé à 2941, tandis que les personnes qui ont contracté la maladie Ils totalisent 109 960, a rapporté ce vendredi le Système national de gestion des risques (Sinager).

La pandémie de la maladie mortelle s’est propagée dans les 18 départements du pays d’Amérique centrale, qui ont enregistré fin mars les dix premiers décès.

Dans son rapport quotidien, Sinager a indiqué dans un communiqué que sur 618 nouveaux tests PCR de laboratoire, 200 étaient positifs, avec lesquels le nombre d’infections est passé à 109 960.

En outre, l’agence de santé a ajouté trois nouveaux décès, ce qui laisse la statistique à 2 941.

Sur le nombre total de patients diagnostiqués avec le covid-19, selon le Sinager, 567 sont hospitalisés, et parmi eux 439 ont un tableau clinique stable, 117 sont dans un état grave et 11 sont dans des unités de soins intensifs.

Une autre statistique de Sinager indique que 49 096 patients se sont rétablis de la maladie mortelle avec 143 nouveaux cas enregistrés aujourd’hui.

Jeudi, le Parlement hondurien a approuvé la loi sur le vaccin gratuit pour tous contre Covid-19, à la suite d’une initiative envoyée par l’exécutif.

L’initiative n’a pas eu le vote de trente députés de l’opposition qui affirment avoir des doutes sur l’acquisition de vaccins, compte tenu du fait qu’il y a eu corruption présumée dans l’achat de sept hôpitaux mobiles en Turquie, entre mars et avril, car ils étaient surévalués.

De plus, sur les sept hôpitaux, les trois derniers sont arrivés jusqu’au 21 novembre.

La députée Melvis Ortiz, du Partido Libertad y Refundación (Libre), la première force d’opposition au Parlement, a déclaré qu’elle avait voté contre la nouvelle loi “parce que c’est quelque chose de délicat, qu’ils ne périront pas comme avec ces hôpitaux mobiles qui à la fin ils n’ont pas fonctionné. “

Il a ajouté qu’il n’était pas contre la loi pour obtenir des vaccins gratuits pour les Honduriens, mais que dans son parti ce qu’ils veulent, c’est la transparence.

Le ministre de la présidence, Ebal Díaz, a regretté que plusieurs députés n’aient pas voté en faveur de la nouvelle loi et a souligné que tous les Honduriens bénéficieront de l’approvisionnement en vaccin.

“Le monde entier garantit que sa population dispose du vaccin. Sous la direction du président Juan Orlando Hernández, il est assuré que la dose d’application du vaccin atteindra tous les Honduriens”, a-t-il souligné.

Il a également déclaré que l’acquisition et l’application du vaccin seront transparentes.