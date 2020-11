. / EPA / ANTONIO PEDRO SANTOS / Archives

Lisbonne, 28 novembre . .- Les patients Covid admis en soins intensifs continuent d’augmenter au Portugal, où ils ont atteint aujourd’hui un nouveau record pour l’ensemble de la pandémie, avec un total de 529 infectés, en plus d’ajouter 4868 au cours des dernières 24 heures infections et 87 décès.

Selon le bulletin de la Direction générale de la santé (DGS), le pays enregistre au total 290 706 cas confirmés et 4 363 décès depuis le début de la pandémie.

Le nombre total de patients hospitalisés a diminué après l’augmentation de vendredi, et maintenant il y a 3 155 patients atteints de covid admis dans les centres médicaux, 53 de moins que la veille.

Sur ces plus de 3 000 personnes, 529 sont dans des lits de soins intensifs (3 de plus qu’hier), ce qui représente un nouveau record pour l’ensemble de la pandémie.

La région du Nord reste la plus touchée dans cette deuxième vague et a concentré 51,3% des infections au cours des dernières 24 heures, suivie de Lisbonne et de la vallée du Tage (27%) et du Centre (15,9%).

Le Portugal prépare son plan de vaccination, qui n’est pas encore achevé mais, dans une version préliminaire, propose que le groupe prioritaire à vacciner soit les citoyens âgés de 50 à 75 ans atteints d’une maladie grave, ainsi que les travailleurs et les personnes âgées des maisons de retraite. les personnes âgées et les professionnels de la santé.

Le pays est en état d’urgence, le niveau d’alerte le plus élevé, jusqu’au 8 décembre, bien que le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, ait déjà prévenu qu’il pourrait être nécessaire de le prolonger au-delà de cette date.

Une grande partie du pays est soumise à un couvre-feu entre 23h00 et 5h00 le lendemain, ce qui est encore plus restrictif pendant les week-ends et les jours fériés (de 13h00 à 5h00) dans les communes. avec une incidence de plus de 480 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours.