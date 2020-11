Le nouveau commentaire macho de Nicolás Maduro

Les expressions sexistes, xénophobes et homophobes sont déjà devenues monnaie courante parmi les principaux responsables de la dictature vénézuélienne. Ce dimanche, Nicolás Maduro a fait un nouveau commentaire macho qui a généré une forte répudiation sur les réseaux sociaux.

«Vladimir (Villegas), si j’étais le propriétaire de Globovisión, je vous rendrais votre programme, mais la seule chose que je possède, c’est Cilia. La seule propriété que j’ai est Cilia “, a déclaré le dictateur chaviste lors d’un acte diffusé par VTV.

Ce n’était pas la seule déclaration controversée du dictateur sur les questions de genre. En mars dernier, à l’occasion de la Journée de la femme, et malgré la profonde crise humanitaire que traverse le Venezuela et les taux élevés de pauvreté et de malnutrition, Maduro a exhorté les femmes à avoir plusieurs enfants.

«Que Dieu vous bénisse d’avoir donné au pays six garçons et filles», a-t-il dit à une femme qui a assisté le 8 mars à un événement promu par Chavismo pour promouvoir un programme social qui favorise l’accouchement naturel. «Pour accoucher, donc, pour accoucher, toutes les femmes doivent avoir six enfants, tous. Que le pays grandisse! “ajouta le dictateur.

Ces propos ont été critiqués et rejetés par les activités de défense des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales. L’un de ceux qui se sont manifestés à ce moment-là était Oscar égaré, directeur des Community Learning Centres (CECODAP), une organisation qui œuvre pour la promotion et la défense des droits humains des enfants et des adolescents: «Nous sommes totalement en désaccord avec l’opinion de Maduro en ce qui concerne la stimulation ou la reconnaissance de la valeur de les femmes en raison de leur capacité à procréer et à avoir des enfants et non à cause de ce qu’elles valent en tant que citoyenne ».

Autre signe de machisme, le 30 octobre, le régime chaviste a lancé une attaque homophobe contre le journaliste Roland Carreño. Le vice-président sectoriel de la communication, de la culture et du tourisme, Jorge Rodríguez Gómez, a évoqué l’orientation sexuelle du communicateur vénézuélien, qui a été illégalement détenu par la dictature.

Jorge Rodríguez a attaqué le journaliste Roland Carreño pour son orientation sexuelle

Le responsable de Chavista a montré des messages présumés et des photographies privées, dans une attaque homophobe claire contre le journaliste et le chef de l’opposition. «Nous n’avons rien à voir avec la vie privée des gens, le choix du sexe sexuel des gens appartient à tous. Bien sûr, il y a des gens qui déchirent leurs vêtements, à la conférence épiscopale, mais au fond, ils dissimulent ces situations », a commencé Rodríguez lors d’une conférence de presse.

Mais immédiatement après, il a commencé à montrer des conversations privées présumées entre Carreño et un certain Reinaldo Cielo, dont la véracité n’a pas pu être vérifiée. Dans l’un de ces prétendus échanges, Cielo fait référence à Carreño avec le mauvais nom de «Ronald».

Rodríguez a même montré des photographies privées obscurcies et lu en riant des fragments de la conversation présumée, qui parle de l’utilisation présumée de fonds de la Fondation Simón Bolívar par Carreño pour acheter une voiture à Cielo. Malgré le fait que ces crimes présumés n’ont même pas été mentionnés parmi les raisons de son arrestation et l’hypothèse grandit que toute la conversation a été forgée.

Ces expressions reflètent le retard que le Venezuela a connu depuis l’arrivée d’Hugo Chávez au pouvoir en ce qui concerne le respect et la reconnaissance des personnes LGBTI. En 2019, le pays des Caraïbes se classait au quatrième rang des Amériques avec le taux de meurtre le plus élevé de personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles, trans et intersexuées, enregistrant 109 homicides entre 2009 et 2017 selon l’Observatoire des personnes trans assassinées.

Nicolás Maduro: “Fagots et fascistes”

En 2012, lors d’un rassemblement devant le siège de l’ambassade de Cuba à Caracas, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Nicolás Maduro, a attaqué les détracteurs du Chavisme, quelques mois avant les élections présidentielles au cours desquelles Hugo Chávez s’est affronté avec le chef de l’opposition Henrique Capriles. Radonski.

“Il en sera de même de ces sifrinitos, fagots et fascistes qui ont l’intention d’enseigner au peuple vénézuélien, mais qui n’ont pas pu et ne pourront jamais le faire”dit le dictateur.

Après la mort de Chávez, de nouvelles élections ont été déclenchées en 2013 au cours desquelles Capriles s’est présenté à nouveau, cette fois pour faire face à Maduro, qui avait été oint par le président décédé.

Lors d’un rassemblement politique, Maduro a appelé sa partenaire, Cilia Flores, sur scène pour souligner son hétérosexualité. «J’ai une femme, tu entends? J’aime les femmes, et ici je l’ai. Que c’est bon un baiser d’une femme, non! “a déclaré le candidat présidentiel pour la date.

Bien qu’il ait nié être homophobe après les commentaires et les insultes de 2012 et 2013, en 2018, le dictateur chaviste a poursuivi ses attaques contre les Capriles, qu’il qualifiait de “Capriloca”.

Continuer à lire:

Leopoldo López a dénoncé que le régime Maduro avait arrêté 14 personnes autour de lui en représailles à son départ du Venezuela

Les États-Unis demanderont au Conseil de sécurité de l’ONU de traiter les violations des droits de l’homme au Venezuela

Le bolivar a été dévalué de 20,24% par rapport au dollar en une semaine