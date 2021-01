Par Susan Cornwell

WASHINGTON, 3 janvier (.) – Un nouveau Congrès américain s’est réuni dimanche dans une atmosphère d’incertitude politique, car le contrôle du Sénat reste inconnu et une majorité démocrate plus étroite à la Chambre des représentants.

La Chambre des représentants a commencé à voter sur la réélection de la députée démocrate de Californie Nancy Pelosi à la présidence, ce qui semble plus difficile après que les démocrates ont perdu 11 sièges aux élections de novembre pour obtenir une majorité plus étroite de 222-212. .

Le vote devrait prendre des heures en raison des restrictions du COVID-19.

Le Sénat reste républicain avant deux scrutins en Géorgie mardi, donnant à ses membres une plate-forme pour évoquer à nouveau les affirmations non fondées du président Donald Trump selon lesquelles sa perte contre le président élu Joe Biden était le résultat d’une fraude.

Divers examens des votes des États et du gouvernement fédéral n’ont trouvé aucune preuve de la fraude répandue revendiquée par Trump, mais certains sénateurs républicains et membres de la Chambre basse prévoient de contester le résultat des élections lorsque le Congrès le certifiera mercredi.

Une tentative républicaine menée par le sénateur Ted Cruz de faire un audit d’urgence de 10 jours des résultats des élections dans les États contestés a suscité dimanche les critiques du sénateur républicain Lindsey Graham, un allié fidèle de Trump.

“Cela semble être plus une évasion politique qu’un remède efficace”, a déclaré Graham dans un communiqué. “Je vais écouter attentivement. Mais ils ont une barre haute à surmonter.”

Un équilibre des pouvoirs plus serré dans les deux chambres cette année pourrait également encourager les modérés de chaque parti à assouplir leurs positions politiques, en particulier après que Trump a quitté la Maison Blanche le 20 janvier et que Biden, qui s’est présenté comme centriste, a pris ses fonctions. la charge.

Mais tant la Chambre que le Sénat ont essayé d’être optimistes malgré les défis croissants.

“Du clivage politique à une pandémie mortelle, en passant par les adversaires du monde entier, les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont nombreux et graves”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, au Sénat.

“Mais il y a aussi de nombreuses raisons d’espérer”, a ajouté le républicain du Kentucky, citant le lancement en cours du vaccin contre le coronavirus. “Je dirais que 2021 semble déjà brillant.”

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, le démocrate au deuxième rang de la Chambre, a également déclaré dans un communiqué qu’il espérait que le nouveau Congrès “tournerait la page” sur la division partisane “et entamerait un nouveau chapitre de coopération entre démocrates et républicains “.

Une majorité démocrate plus petite et la pandémie de coronavirus, qui fait toujours rage, pourraient rendre la réélection à la présidence plus difficile pour Pelosi, la seule femme à avoir jamais occupé un poste. Mais Pelosi et ses conseillers sont convaincus qu’elle réussira.

Dix des 15 démocrates qui se sont opposés à la candidature de Pelosi à la présidence il y a deux ans sont présents au nouveau Congrès, et certains progressistes nouvellement élus, comme Jamaal Bowman et Cori Bush, ont récemment refusé de dire s’ils la soutiendraient. (Reportage de Susan Cornwell; informations supplémentaires par David Morgan et Jonathan Landay. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)