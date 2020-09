WASHINGTON – Dans une interview controversée sur «Newshour» de la BBC, le nouveau conseiller du président en matière de coronavirus, le Dr Scott Atlas, a déclaré que les États-Unis avaient en fait mieux géré la pandémie de coronavirus que l’Europe, citant une statistique discréditée d’origine inconnue.

Ces derniers jours, le Dr Atlas a éclipsé le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Birx en tant que conseiller en coronavirus le plus visible et vraisemblablement le plus fiable de Trump. Dans ce rôle, il a utilisé son apparition à la BBC pour défendre certains aspects de la réponse largement critiquée du président au COVID-19.

Atlas est affilié à la conservatrice Hoover Institution de l’Université de Stanford. Expert en imagerie cérébrale, il n’a aucune expérience de la réponse à une pandémie, mais semble avoir transformé ses fréquentes apparitions sur Fox News en un rendez-vous à la Maison Blanche.

Confronté par l’intervieweur de la BBC à propos de son manque d’expertise, le Dr Atlas s’est déchaîné. «Vous savez, je dois rire de ça», a-t-il dit, ajoutant qu’il était «un peu ridicule» de penser qu’un virologue ou un immunologiste était nécessaire pour faire face à la pandémie.

Avant de rejoindre l’administration Trump, Atlas a fait des déclarations qui remettaient en question sa compréhension du virus. Il a soutenu la poussée de plusieurs gouverneurs républicains pour rouvrir les économies de leurs États début mai, alors que la plupart des responsables de la santé publique, y compris le Fauci, exhortaient à la prudence. De nombreux États de la Sun Belt ont rouvert leurs portes, seulement pour constater des pics significatifs d’infections et de décès.

Plus tard, Atlas a tenté de blâmer ces pics sur les manifestations antiracistes et sur les immigrants du Mexique. Le point de vue de la plupart des experts en santé publique est que lorsque les gouverneurs ont adopté l’approche préconisée par Atlas, les restaurants, bars et autres lieux nouvellement rouverts sont rapidement devenus des sites de transmission virale.

Dr Scott Atlas, conseiller récemment nommé par Trump en matière de coronavirus. (Chris Kleponis / Polaris / Bloomberg via .)

Atlas a soutenu la stratégie controversée consistant à permettre au virus de se propager naturellement jusqu’à ce qu’une quantité suffisante de la population – environ 60 ou 70% selon des estimations variables – ait été exposée pour atteindre ce qu’on appelle «l’immunité collective», auquel cas l’épidémie devrait s’arrêter d’elle-même . C’était l’objectif de la Suède en résistant aux types de verrouillage que la plupart des autres pays avaient institués. Cette stratégie a échoué.

L’histoire continue

Bien qu’il ait explicitement et à plusieurs reprises préconisé l’approche de l’immunité collective, Atlas a nié être un partisan de l’immunité collective auprès de la BBC, faisant écho à un refus similaire qu’il a fait sur . plus tôt cette semaine. «Je n’ai jamais, littéralement jamais, conseillé au président des États-Unis de poursuivre une stratégie d’immunité collective, d’ouvrir les portes et de laisser les gens être infectés.

Bien que le contenu de ses conseils au président ne soit pas connu, son bilan sur l’immunité collective est sans ambiguïté. Dans la Colline en avril, Atlas a déclaré que «les personnes infectées sans maladie grave sont le véhicule immédiatement disponible pour établir une immunité généralisée». C’était à peu près à l’époque où Trump et de nombreux gouverneurs républicains se lassaient pour la première fois des verrouillages, bien que ceux-ci soient entrés en vigueur quelques semaines auparavant.

Scott était un partisan de ce point de vue. «Les données sont là – arrêtez la panique et mettez fin à l’isolement total», son éditorial Hill a été intitulé.

Il a fait la même remarque vendredi, arguant que «l’impact de la prolongation du verrouillage est pire que l’impact de la maladie», malgré des preuves accablantes que les verrouillages ont aidé à sauver des vies, et que même des cas non mortels de COVID-19 infligent lésions graves et potentiellement durables du cœur et d’autres organes.

Atlas estime également que bien que près de 190000 Américains soient morts du coronavirus, le pays est en meilleure posture, en termes relatifs, que bon nombre de ses homologues en Europe, où le virus a été largement contenu.

Le président Trump avec Atlas lors d’un briefing sur le coronavirus en août. (Kevin Lamarque / .)

À un moment donné, l’intervieweur de la BBC, James Menendez, a noté que les États-Unis avaient l’un des taux de mortalité par coronavirus les plus élevés au monde, une statistique qui provient de l’Université Johns Hopkins.

« Vous ne pouvez pas vous en sortir, n’est-ce pas? » Demanda Menendez.

«Excusez-moi», dit un Atlas irrité. « Vous pouvez. » Il a poursuivi en disant que le numéro Johns Hopkins était «faux» et «incorrect». Il n’était pas clair quelle statistique était erronée. Trump a récemment affirmé, à tort, que les Centers for Disease Control and Prevention augmentaient considérablement le nombre de décès. Atlas ne semble pas faire le même argument.

Atlas a déclaré qu’une meilleure comparaison était celle de «la surmortalité», une mesure du nombre de personnes mortes de plus au cours d’une période donnée que ce qui avait été prévu sur la base des tendances historiques.

«L’Europe a fait 38% de moins que les États-Unis en matière de surmortalité», a-t-il déclaré. «Personne n’en parle.»

Trump et les républicains ont affirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines que la surmortalité en Europe est 40% supérieure à celle des États-Unis. Le principal problème de cette affirmation est qu’elle n’est pas vraie. Trump semble avoir simplement inventé la statistique, et une vérification des faits de l’allégation par le Annenberg Public Policy Center a révélé qu’elle était fausse.

On ne sait pas d’où vient le chiffre de 38% cité par Atlas. Il n’a pas répondu à une demande de commentaire de Yahoo News. La Maison Blanche n’a pas non plus répondu à une demande d’explication.

Comme beaucoup de partisans du président et le président lui-même, Atlas déploie de manière sélective des statistiques qui dépeignent la pandémie de la nation sous la lumière la plus favorable possible, tout en minimisant à la fois les erreurs passées et les défis restants.

«Nous faisons beaucoup mieux», a déclaré Atlas dans son interview à la BBC, qui a eu lieu le même jour que les États-Unis ont connu un autre jour de plus de 1000 décès dus au coronavirus.

_____

En savoir plus sur Yahoo News: