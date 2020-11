Le Nouveau-Mexique, le Minnesota et la Caroline du Nord ont certifié mardi les résultats de leurs élections, ajoutant aux certifications de la Pennsylvanie et du Nevada plus tôt dans la journée.

Mimimundo / univision

Le Nouveau-Mexique et le Minnesota ont certifié les résultats qu’ils ont donnés au président élu Joe Biden comme vainqueur dans ces États, tandis que la Caroline du Nord a certifié les résultats qui donnent 15 voix électorales au président Donald Trump.

Le Conseil de certification du Nouveau-Mexique – composé de la secrétaire d’État Maggie Toulouse Oliver, du gouverneur Michelle Luján Grisham et du juge en chef de l’État, Michael Vigil – a accordé à Biden cinq votes électoraux. Là, Biden a devancé Trump de 10,8 points de pourcentage.

Dans le Minnesota, pendant ce temps, la victoire de Biden a été certifiée par le Conseil de certification de l’État – composé du secrétaire d’État Steve Simon, des juges de la Cour suprême de l’État, Margaret Chutich et Gordon Moore, et des juges de district du Comté de Hennepin, Regina Chu et Christian Sande.

Biden a battu Trump au Minnesota par seulement 233000 voix, remportant les 10 votes électoraux de l’État.

En Caroline du Nord, le State Board of Elections a certifié la victoire de Trump.

“Aujourd’hui, nous enregistrons officiellement les voix de plus de 5,5 millions de Caroliniens du Nord en certifiant cette élection historique”, a déclaré à CBS 17 News Karen Brinson Bell, directrice exécutive du State Board of Elections.