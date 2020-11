Les heures d’ouverture du magasin resteront de 08h00 à 22h00 (Photo: Walmart)

21 jours après l’activation du “bouton d’urgence” dans l’état de Jalisco, différentes entreprises ont commencé à reprendre leurs activités, avec les mesures nécessaires contre la propagation du Covid-19 et Walmart Lagos de Moreno ne faisait pas exception.

Le nouveau magasin a ouvert aujourd’hui à Blvd. Orozco y Jiménez, n ° 1604, Lagos de Moreno et a été suivie par Silvia Teresa López Rodríguez, présidente et représentante légale de l ‘”Institución Voluntarios Vicentinas de Lagos de Moreno, AC” qui a confirmé l’engagement social de l’entreprise, dans lequel, à partir d’aujourd’hui, tous Des aliments non adaptés à la vente, mais adaptés à la consommation humaine, seront livrés par Walmart Lagos de Moreno en tant que don à cette organisation au profit de milliers de personnes vulnérables.

Depuis 2019, la Fondation Walmart à travers les magasins de l’entreprise a livré plus de 3 962 tonnes de nourriture au profit de plus de 98 103 personnes. En plus de la tenue de 148 événements de bénévolat à travers l’entretien, la peinture et le nettoyage des espaces publics, les reboisements, la coexistence dans les orphelinats, les hôpitaux et les maisons de retraite. Ceci, avec le soutien de 5 047 participations volontaires de ses associés.

Avec cette initiative, Walmart Lagos de Moreno réaffirme non seulement son engagement à soutenir les habitants de Jalisco, mais aussi proposera différentes options d’achat, pour prendre soin de la santé de ses clients.

Le nouveau magasin a ouvert ses portes aujourd’hui au boulevard Orozco y Jiménez, n ° 1604 (Photo: Walmart)

Si vous préférez ne pas quitter la maison, vous pouvez effectuer vos achats via l’application mobile ou via son site Internet www.walmart.com.mx et décider comment recevoir vos articles. Sur l’une de ses 2 plateformes, vous pouvez choisir les livraisons à domicile ou utiliser le service “Ramasser” pour récupérer vos produits directement en magasin.

Cependant, pour ceux qui aiment faire leurs achats en personne et visiter le magasin, il est important qu’ils considèrent que, Walmart Lagos de Moreno, en coordination avec les autorités, maintient tous les protocoles d’urgence sanitaire pour éviter les épidémies de coronavirus.

Parmi les mesures préventives subsistent: l’entrée d’une personne par famille, sans accès aux enfants de moins de 12 ans, mesure de température et application de gel antibactérien à l’entrée, utilisation de masques faciaux tout au long du séjour dans le magasin, assainissement constant des chariots et zones à fort trafic, en plus de la signalisation pour marquer la distance saine dans la zone de paiement.

Les heures d’ouverture du magasin resteront de 08h00 à 22h00, et que ce soit en personne ou numériquement, vous pouvez trouver une grande variété de produits allant des produits blancs, des ordinateurs, de l’électronique, des jouets, de la maison et bien plus encore. Apprenez à connaître le nouveau Walmart Lagos de Moreno et profitez des prix bas qu’il offrira chaque jour.

