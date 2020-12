Máximo Ravenna (Photo: Nicolás Stulberg)

Le médecin nutritionniste renommé Máximo Ravenna est décédé ce vendredi matin à la clinique Fleni. Il avait 73 ans et avait longtemps lutté contre le cancer.

La nouvelle a été confirmée par le centre médical que Ravenne dirige au Brésil. “Chers patients et amis, avec beaucoup de tristesse et de douleur nous rapportons la mort de notre bien-aimé Dr Máximo Ravenna. Tout notre hommage, notre gratitude et notre profond sentiment à la famille », a publié le compte Instagram officiel du centre.

Aussi, le comédien Diego Perez, un patient et ami du médecin, a publié une photo avec Ravenne et a écrit: «Au revoir, cher Maximo, ma douleur et celles de tant de personnes que vous avez aidées à avoir une vie meilleure sont immenses. C’est à nous d’honorer votre merveilleux héritage. Je ne peux vraiment pas me remettre de tant d’absences, de douleurs infinies ».

Publication de Diego Pérez en hommage à Máximo Ravenna (Photo: Instagram)

Ravenna est diplômée de la Faculté des sciences médicales de l’Université de Buenos Aires et de la première école argentine de psychothérapies pour les diplômés. Depuis le début de sa longue carrière se consacre à l’étude de l’obésité et des troubles alimentaires.

Fabriqué plusieurs diplômes de troisième cycle dans différentes universités internationalement reconnues, en particulier aux États-Unis, parmi lesquels la Harvard Medical School, le Jackson Memorial Hospital et l’American Psychological Institute of Science se distinguent.

Sa formation lui a permis d’aborder le problème de l’obésité d’un point de vue global, et Il ne lui a pas fallu longtemps pour devenir une éminence et intégrer des organisations nationales et internationales dédiées à l’étude et au traitement de ce trouble. En ce sens, il était membre régulier de l’AOA (American Obesity Association), de la NAASO (Association for the Study of Obesity of North America, pour son acronyme en anglais), membre à part entière de SAOTA (Society of Obesity and Eating Disorders ) et membre adhérent de l’Association argentine de l’obésité. Et malgré la reconnaissance qu’il a acquise dès son plus jeune âge, il n’a jamais cessé de participer à des conférences et à des formations.

J’avais une chaîne de cliniques de nutrition spécialisées dans différentes villes d’Argentine, fréquenté par plus de 100 000 patients par an. Il avait également des centres médicaux en Uruguay et au Brésil.

Des personnalités renommées du monde du divertissement et du sport, telles que Susana Giménez et Diego Maradona, ont été traitées avec Ravenna pour perdre du poids (Photo: Nicolás Stulberg)

En raison de son prestige dans le domaine de l’obésité, de nombreuses célébrités sont venues à sa pratique. Susana Giménez, Diego Maradona, Daisy May Queen, Georgina Barbarossa, La Tota Santillán et Karina Mazzocco étaient certains de ceux qui ont été traités avec Ravenna pour perdre du poids.

La «méthode Ravenna» est basée sur la Coupe immédiat des excès, la mesure des portions et la distance entre les repas. Son traitement a toujours été interdisciplinaire: un travail conjoint de nutrition, de psychologie et de médecine. Il a abordé l’obésité comme un problème de comportement, une dépendance ou la tendance à manger plus que nécessaire.

Susana Giménez avait exprimé son désir de perdre du poids à plusieurs reprises avant de se rendre chez le Dr Ravenna en 2006. En quelques mois, la nutritionniste a amené la diva à changer radicalement ses habitudes et à retrouver sa silhouette que je voulais tellement. Elle a suivi un régime hypocalorique qui, avec seulement 600 calories réparties sur quatre repas, lui a permis de perdre du poids rapidement. De plus, dans le cadre du traitement, elle a été conseillée en permanence par un entraîneur personnel et par un cuisinier spécialisé de suivre le régime strict à la lettre.

Dans une interview qu’il a donnée à Infobae En 2016, le nutritionniste expliquait: «Les circuits addictifs sont incontestables, où le cerveau a deux options: décider au centre de la logique ou à travers les émotions. Puis apparaît le moment où le goût compensatoire du mécontentement prend vie et l’on commence à manger pour le plaisir en lui-même, sans que quelque chose de mauvais ne soit arrivé à une personne de sa vie ».

Ravenne, dans sa clinique, l’une des plus prestigieuses du pays (Photo: Nicolás Stulberg)

Ravenna a différencié différents groupes au sein des personnes obèses. D’une part, il a localisé ceux qui, depuis l’enfance, souffrent de ce trouble, producteur de mauvaise alimentation ou de charge génétique. Dans l’autre, les «engraissés», ces individus qui ont commencé à prendre du poids dès l’adolescence et qui transmettent des habitudes négatives: “Manger tellement crée un sillon dans leur mémoire et ils ne peuvent plus se passer de ce qu’ils mangent, comme si c’était quelque chose de génétique.”

«Certains nutritionnistes qui sont contre la diabolisation de la nourriture confondent les messages. Ils disent aux gens «pourquoi n’allez-vous pas manger un chocolat?» Et ils oublient que cette personne est peut-être accro au chocolat. Bien sûr, on donne à un patient la possibilité de manger une bouchée, mais tant qu’il peut faire face à cette nourriture. Si le manque de contrôle ressort de cette consommation, les causes du bombardement alimentaire qui a conduit à 10% du surpoids mondial dans les années 1960 à près de 40% aujourd’hui», A-t-il détaillé.

La vidéo de Máximo Ravenna au début de la quarantaine (Instagram)

Luciano Ravenne, fils de la nutritionniste, a publié une vidéo du médecin quelques jours après le début de la quarantaine obligatoire en Argentine, dans laquelle il a déclaré: «Nous passons nos vies à travers cette situation rare pendant pratiquement dix jours, et il n’est pas à remarquer qu’il y ait des cas décompensation ou perte de contrôle. On note dans les groupes, un nombre croissant de patients, et un état ambivalent. D’une part, un état très dynamique, d’attitude positive, et d’autre part une apparition mystérieuse de quelques larmes impensables. Ces larmes ne sont pas de la tristesse, elles sont peut-être de la sensibilité, d’un plus grand lien avec la sensation émotionnelle».

