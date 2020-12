Une infirmière se promène dans un couloir du Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid, le 13 mai 2020 à Panama City (Panama). . / Bienvenue Velasco / Archives

Panama, 25 décembre . .- Le Panama, qui totalise 3756 décès dus à la covid-19 et 226660 cas positifs, a augmenté la positivité des tests pour détecter l’infection vendredi et a atteint le nombre record de plus de 2000 hospitalisés, a rapporté le ministère. de la santé (Minsa).

Le rapport épidémiologique du ministère de la Santé rapporte que 11380 tests ont été appliqués ce jour pour détecter le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 qui produit le covid-19, qui a donné une positivité de 26,2% non enregistrée jusqu’à présent.

Cette positivité est assez éloignée des 5% que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique comme une indication ou un signal d’une situation de «maîtrise» de la pandémie.

Depuis que le premier cas de contagion a été détecté le 9 mars, un total de 1 232 494 tests ont été appliqués au Panama, qui maintient un taux de mortalité de 1,7%, l’un des plus bas de la région.

De plus, le nombre record de 2 001 hospitalisés a été atteint pour la première fois, dont 1 813 dans le service et 188 dans les unités de soins intensifs (USI).

Au cours des dernières 24 heures, 2986 cas positifs et 41 nouveaux décès dus au covid-19 ont été ajoutés, pour un total de 226660 infections confirmées et 3756 décès, selon le rapport de l’entité, qui précisait que les patients guéris représentaient 181749, dont 1704 à clôture du solde journalier.

Le Panama a entamé un nouveau confinement ce jeudi pour tenter de contenir une reprise endémique de la pandémie de covid-19, qui le même jour a atteint un nombre record de 51 décès pour la première fois.

Le pays d’Amérique centrale, qui compte 4,2 millions d’habitants, a connu un rebond intense de la pandémie depuis début novembre avec un nombre record de cas quotidiens, de décès et de tests diagnostiques.

Les autorités ont prolongé le couvre-feu et imposé une loi sèche tous les soirs, une quarantaine à Noël et le réveillon du Nouvel An et des restrictions de mobilité par sexe pour effectuer des achats dans les magasins de détail du lundi dernier au 31 décembre, dans une tentative d’arrêter contagions, entre autres mesures.

À l’aube de ce jeudi, un groupe de 220 médecins cubains engagés par le gouvernement pour renforcer le système de santé, pratiquement débordé par la pandémie, est arrivé dans le pays.

La Minsa a exhorté la population à rester chez elle comme une “stratégie efficace” pour éviter davantage d’infections dans le pays, en plus d’insister sur des soins personnels “qui préviennent ce virus mortel”, de ne pas baisser la garde et de passer ces vacances à la fin année dans leur noyau familial en évitant de faire ou de recevoir des visites.