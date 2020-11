Monseigneur José Domingo Ulloa dirige une messe en l’honneur du défunt du COVID-19, aujourd’hui à l’église cathédrale de la ville de Panama (Panama). . / Carlos Lemos

Panama, 2 novembre . .- Le Panama a atteint 134 915 cas de covid-19 et 2720 décès ce lundi, lorsque le jour des morts est commémoré, et les autorités religieuses du pays ont organisé un acte à la mémoire des victimes de la maladie dans le pays.

Le reponsorship était présidé par l’archevêque de Panama, José Domingo Ulloa, et la présence du chef de l’Etat, Laurentino Cortizo, était attendue, absent car il s’était volontairement isolé après avoir été en contact avec une personne testée positive au covid.

“Un de ses proches collaborateurs (de Cortizo) a été testé positif, il a passé le test et il s’est révélé négatif, mais il a voulu assumer la responsabilité de vivre son isolement, c’est pourquoi il n’est pas avec nous dans cet hommage”, a rapporté Ulloa. au début de l’acte, organisé par le gouvernement, la Conférence épiscopale et le Comité interreligieux du Panama.

L’événement a eu lieu dans la basilique cathédrale Santa María La Antigua, dans la vieille ville de la capitale, avec la présence d’une cinquantaine de personnes situées à distance physique et qui ont été soumises à un test de détection rapide de covid, comme trouvé Eph.

LES CHIFFRES DE COVID

Le ministère de la Santé (Minsa) a rapporté ce lundi dans son rapport quotidien qu’au cours des dernières heures, 579 nouveaux cas de covid et 14 décès ont été ajoutés, alors qu’à ce jour, il y a 664 hospitalisés, 529 en division générale et 115 en unités de soins. Intensif (ICU) et 112 565 patients guéris.

Isolées chez elles avec des symptômes et des symptômes bénins, 18 424 personnes sont restées, et 562 autres ont été transférées dans des hôtels qui fonctionnent comme des hôpitaux.

Le pays d’Amérique centrale a signalé sa première contagion le 9 mars, et depuis lors, il a appliqué 680,08 tests avec 21% de positivité globale.

Les tests par million d’habitants s’élèvent à 159 146, dont 4 613 au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une positivité de 12,6%.

RÉITER L’ALERTE D’UN REBOND POSSIBLE

Le Panama enregistre un comportement dans ses indicateurs pandémiques qui lui permet jusqu’à présent de maintenir une “nouvelle normalité” avec la réouverture de la quasi-totalité de ses activités économiques depuis le 12 octobre dernier après 7 mois de restrictions.

Mais les autorités ont de nouveau mis en garde contre un éventuel rebond des affaires qui pourraient à nouveau conduire à des mesures de restriction.

Le directeur de la Caisse de sécurité sociale (CSS), Enrique Lau, a déclaré que “plusieurs observatoires internationaux ont prédit que le Panama connaîtra une repousse, avec une augmentation significative des cas dans la seconde quinzaine de novembre et le mois de décembre”, quelque chose qui avait déjà alerté le 30 septembre.

«Nous ne pouvons pas baisser la garde,« nous devons avancer dans la lutte contre le virus, nous ne voulons pas reculer comme cela s’est produit dans d’autres pays avec un système de santé plus robuste que le panaméen », a déclaré à son tour le ministre panaméen de la Santé, Luis Francisco Sucre.

LES USA DONNE DES TESTS PCR

Le directeur du CSS a reçu ce lundi un don de 120 000 tests PCR, de type GeneFinder, remis par le ministre conseiller de l’ambassade des Etats-Unis au Panama, Ryan Rowlands.

Ces tests permettront au CSS de tester pendant deux mois.

Les États-Unis ont fait don de plus de 7 millions de dollars au Panama pour aider à la gestion de l’épidémie de covid-19 depuis le début de la pandémie, a indiqué la légation diplomatique américaine.