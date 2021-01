Les provinces de Panama, où se trouve la capitale, et celle contiguë de Panama Oeste, toutes deux avec la plus forte incidence d’infections, entrent ce soir dans une quarantaine qui durera jusqu’au 14 janvier, sans jour ouvrable, avec couvre-feu et les restrictions de sexe pour les achats essentiels. . / Bienvenue Velasco / Archives

Panama, 31 décembre . .- Le Panama a atteint 4022 décès dus au covid-19 et 246790 cas positifs ce jeudi, fin 2020, au milieu d’un fort rebond de la pandémie qui a forcé un autre verrouillage et des restrictions à la mobilité pour contenir la propagation du virus.

Les provinces de Panama, où se trouve la capitale, et celle contiguë de Panama Oeste, toutes deux avec la plus forte incidence d’infections, entrent ce soir dans une quarantaine qui durera jusqu’au 14 janvier, sans jour ouvrable, avec couvre-feu et les restrictions de sexe pour les achats essentiels.

Ces restrictions visent à atténuer le rebond effréné de la pandémie que connaît le Panama depuis le début du mois de novembre, avec un nombre record de nouveaux cas, de décès et de tests effectués.

La société privée a critiqué les nouvelles restrictions par crainte qu’elles conduisent à la faillite de centaines d’entreprises, tandis que la farouche Union unique de la construction et des assimilés (Suntracs) a annoncé qu’elle contesterait les décrets qui régissent la suspension des contrats sur la base de de l’urgence sanitaire.

La crise du COVID a porté le chômage de 7,1 à 18,5%, le taux le plus élevé depuis 20 ans, et l’informalité de 45% à 52,8%, selon les données officielles jusqu’en octobre dernier.

En outre, la situation pandémique s’est effondrée de 20,4% du produit intérieur brut (PIB) au cours des neuf premiers mois de 2020.

Le rebond agressif de ces dernières semaines a compromis la capacité de l’hôpital et contraint le gouvernement panaméen à embaucher une équipe de 220 médecins cubains pour renforcer les soins aux patients.

Parallèlement, le Panama travaille à la préparation de la chaîne du froid pour recevoir les premières doses de vaccins au premier trimestre 2021.

LE RAPPORT COVID.

Le ministère de la Santé du Panama (Minsa) a rapporté que ce jeudi, 47 décès dus au covid-19 et 4 046 nouveaux cas ont été ajoutés, soit un total de 246 790 infections confirmées et 4 022 décès.

L’entité a précisé que 2279 patients hospitalisés, dont 2077 sont dans le service et 202 dans les unités de soins intensifs (USI), tandis que 44681 personnes restent isolées à domicile avec des symptômes et des symptômes bénins, et 670 autres ont été transférées dans des hôtels. -hôpitaux.

Au cours des dernières heures, 14 423 tests ont été appliqués pour détecter le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 qui produit le covid-19, qui a donné une positivité de 28,1%.

Cette positivité est très éloignée des moins de 5% que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique comme indicatifs d’une situation de «maîtrise» de la pandémie.

Depuis le premier cas de contagion détecté le 9 mars, il a appliqué 1306033 tests, ce qui le place comme l’un des pays du continent qui effectue le plus de tests, en plus d’avoir une létalité de 2,2%, ce qui malgré le fait que Ce mercredi il était à 1,7%, il reste l’un des plus bas de la région.