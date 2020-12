Le personnel médical se prépare à effectuer des tests sur écouvillon pour détecter le coronavirus dans une station du district de San Miguelito, le 24 août 2020, à Panama City, au Panama. . / Bienvenue Velasco

Panama, 23 décembre . .- Le Panama a ajouté 3059 nouveaux cas et 32 ​​décès dus au covid-19 mercredi, pour atteindre 220261 infections confirmées et 3664 décès en plus de 9 mois de pandémie, a rapporté le ministère de la Santé (Minsa) , qui a mis en garde contre le «rythme vertigineux» que maintient l’infection.

Il y a 1 868 patients hospitalisés, dont 182 dans les unités de soins intensifs (USI) et 1 686 dans la division générale, tandis que 35 869 personnes restent isolées à domicile avec des symptômes légers et 720 autres dans des hôtels qui fonctionnent provisoirement comme des hôpitaux.

Au cours des dernières 24 heures, 14239 tests ont été appliqués pour détecter le coronavirus SRAS-CoV-2 qui produit le covid-19, qui a donné une positivité de 21,4%, loin des moins de 5% que l’Organisation mondiale de la santé ( OMS) indique comme indiquant une situation de “maîtrise” de la pandémie.

Le nombre total de tests appliqués au Panama, depuis le premier cas de contagion détecté le 9 mars, s’élève à 1 204 739, avec un taux de mortalité de 1,7%, l’un des plus faibles de la région.

Les autorités ont de nouveau mis en garde ce mercredi contre le fort rebond de la pandémie qui a compromis la capacité hospitalière et a forcé le recours à des «installations alternatives», telles que des hôpitaux de campagne donnés par les États-Unis qui ont été placés dans des zones avec nombreuses contagions, ou habilitation de gymnases et de centres de congrès.

Actuellement, “le taux de contagion est vertigineux”, a déclaré le ministre de la Santé Luis Francisco Sucre, qui n’a pas exclu “de prendre des mesures plus fortes” pour contenir la propagation du virus.

Le Panama, avec une population de 4,2 millions d’habitants, a connu un rebond intense de la pandémie depuis début novembre, qui comprend un nombre record de nouveaux cas quotidiens, de décès et de tests diagnostiques, et qui a été lié à la réouverture presque totale de l’économie depuis la mi-octobre et le désordre d’une partie de la population.

Les autorités ont prolongé le couvre-feu et imposé une loi sèche tous les soirs, une quarantaine à Noël et le réveillon du Nouvel An et une restriction de la mobilité par sexe pour effectuer des achats dans les magasins de détail du lundi dernier au 31 décembre, entre autres mesures, dans une tentative d’arrêter la contagion. .

