Photographie de l’intérieur de l’hôpital COVID lors de son inauguration à Panama City (Panama). . / Bienvenue Velasco / Archives

Panama, 19 janvier . .- Le Panama a signalé mardi 2173 nouveaux cas de covid-19 et 36 décès, portant les infections confirmées à 301534 et à 4864 décès dus à la maladie en plus de 10 mois de pandémie, a rapporté le ministère. de la santé (Minsa).

Il y a 2 597 hospitalisés, 2 366 en salle et 241 en unités de soins intensifs (USI), tandis que 50 211 restent isolés à leur domicile et 705 dans des hôtels qui fonctionnent provisoirement comme des hôpitaux.

La Minsa a détaillé que ce mardi il y avait eu 31 décès dus au covid, un chiffre qui est mis à jour avec 5 autres des dates précédentes, pour un total de 4864 décès et un décès de 1,6%, l’un des plus bas de la région.

Au cours des dernières 24 heures, 13046 tests ont été appliqués pour détecter le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2, pour un pourcentage de positivité de 16,2%. Depuis la découverte du premier cas de contagion le 9 mars, le Panama a appliqué un total de 1 550 101 tests.

Les décès selon la tranche d’âge sont concentrés chez les personnes de plus de 60 ans, avec 3651 décès, bien que ce segment enregistre le plus faible nombre de cas (41951) par rapport à ceux entre 20 et 59 ans (259583) .

Avec 4,2 millions d’habitants, le Panama connaît un rebond du covid depuis novembre avec un nombre record de nouveaux cas, de décès et de tests diagnostiques effectués, et se positionne comme le pays avec le deuxième taux d’incidence le plus élevé du nouveau coronavirus dans le continent américain.

La vitesse du rebond de la pandémie a ralenti en raison des restrictions et des quarantaines mises en œuvre depuis décembre dernier.

Dans la capitale et ses environs, ces restrictions ont commencé à être levées jeudi dernier grâce à un calendrier progressif qui durera jusqu’au 15 mars.

Depuis jeudi, des quarantaines sont appliquées dans les provinces de Coclé, Veraguas, Los Santos et Herrera, quatre des dix que compte le pays.

La Minsa a annoncé aujourd’hui que cette quarantaine sera également appliquée le week-end à la province de Darién, limitrophe de la Colombie, pour avoir une incidence élevée d’infections et un Rt ou Indice de Reproduction Efficace de 1,66, par rapport au national, qui est 0.97.

En outre, les autorités sanitaires ont indiqué que l’arrivée du premier lot de vaccins achetés à Pfizer, qui devait être reçu à l’aube, a été avancée à minuit.

Pfizer a considérablement réduit la quantité de vaccins contre le covid-19 convenue avec le gouvernement du Panama pour le premier lot, passant de 40 000 à 12 840 doses en raison de problèmes de capacité de production de la société pharmaceutique, ont annoncé les autorités.

“Pfizer a informé le Panama hier, 18 janvier 2021, que ce premier lot comprendra 12 840 doses de vaccins (…) une quantité inférieure aux 40 000 doses que les représentants de Pfizer avaient confirmées le 4 janvier”, rapporta le Minsa.

Selon Minsa, Pfizer a expliqué que “dans le cadre des plans d’augmentation de sa capacité de production, annoncés ce week-end en Europe et qui affecteront l’Amérique latine, les expéditions sont temporairement réduites globalement pendant trois semaines”.

Le Panama a alloué 56 millions de dollars pour l’achat de 5,5 millions de vaccins: 3 millions à Pfizer; 1 092 000 d’AstraZeneca; 300 000 de Johnson et Johnson et 1 112 410 du mécanisme COVAX, selon les informations officielles.