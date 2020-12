Plusieurs personnes déambulent dans les rues de la capitale le 1er juin 2020, imposées d’arrêter la propagation du COVID-19. . / Bienvenue Velasco / Archives

Panama, 24 décembre . .- Le Panama a entamé un nouveau confinement pour tenter de contenir un rebond effréné de la pandémie de covid-19, qui a ajouté ce jeudi le nombre record de 51 décès et 3413 autres cas positifs, a rapporté le ministère. de la santé (Minsa).

Le nombre maximum de décès quotidiens était de 42 et avec le nouveau chiffre, le nombre cumulé de décès en près de neuf mois de la pandémie s’élève à 3715, au milieu d’une forte augmentation de l’infection qui compromet déjà la capacité hospitalière et a forcé le recrutement. du personnel médical étranger pour renforcer les soins aux patients.

Avec les nouveaux cas signalés aujourd’hui, le total cumulé atteint 223 674. À ce jour, 1 870 sont hospitalisés, dont 1 683 en division générale et 187 en unités de soins intensifs (USI).

Isolées à la maison avec des symptômes et des symptômes bénins, 37 307 personnes restent et 737 autres ont été emmenées dans des hôtels-hôpitaux.

Au cours des dernières 24 heures, 16375 tests ont été appliqués pour détecter le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 qui produit le covid-19 et ils ont donné une positivité de 20,8%, loin des 5% que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique comme indicatif d’une situation de “maîtrise” de la pandémie.

Le Panama, depuis la première contagion survenue le 9 mars, a appliqué un total de 1 221 114 tests, avec un taux de mortalité de 1,7%, qui reste l’un des plus bas de la région.

NOUVELLE QUARANTAINE ET CONTROVERSE SUR L’ARRIVÉE DES MÉDECINS CUBAINS

Le Panama, avec 4,2 millions d’habitants et qui depuis début novembre connaît un rebond intense de la pandémie avec un nombre record de cas quotidiens, de décès et de tests diagnostiques, est aujourd’hui entré dans une nouvelle phase de confinement cherchant à contenir la propagation du virus. .

Les autorités ont prolongé le couvre-feu et imposé une loi d’interdiction tous les soirs, une mise en quarantaine à Noël et le réveillon du Nouvel An et une restriction de mobilité par sexe pour effectuer des achats dans les magasins de détail du lundi dernier au 31 décembre, entre autres mesures, en une tentative d’arrêter la contagion.

Simultanément, à l’aube de ce jeudi, un groupe de 220 médecins cubains engagés par le gouvernement pour renforcer le système de santé est arrivé dans le pays, qui a été pratiquement submergé par la pandémie.

L’arrivée des Cubains a produit diverses réactions et suscité une polémique sur la légalité de la mesure car la médecine fait partie des dizaines de carrières et métiers réservés par la loi uniquement aux personnes nées au Panama.

Mais les autorités l’ont justifié en raison de la situation d’urgence sanitaire que traverse le pays, qui, selon la Minsa, habilite la prise de décision pour atténuer la pandémie, a rapporté le réseau TVN Noticias.

L’entité a rappelé qu’à trois reprises, elle avait appelé à engager des médecins généralistes, des spécialistes et des résidents panaméens pour répondre à la demande et donner une pause au personnel régulier.

L’embauche des Cubains est basée sur un accord signé entre le Panama et Cuba qui prévoit l’arrivée de 10 équipes médicales – le nombre de personnel par équipe n’est pas précisé – pour une période de trois mois pouvant être prolongée, qui aura un coût mensuel de 591.197. dollars, selon la résolution du Cabinet qui autorise l’accord.

“Bienvenue. J’espère que, conformément à nos lois panaméennes, ils (les médecins cubains) seront payés directement et non au gouvernement cubain. Au Panama, l’esclavage a été aboli 70 ans plus tôt qu’à Cuba”, a écrit l’ancienne législatrice Teresita sur son compte Twitter. Yániz de Arias.

Le Panama a également l’intention d’embaucher des médecins des États-Unis, du Mexique, du Venezuela et de Colombie.

Le doyen de l’université Enrique Mendoza a démissionné ce jeudi de son poste de membre du Conseil consultatif pour la lutte contre le covid-19 en raison de l’embauche de spécialistes étrangers, critiquant également le “manque de mesures d’atténuation efficaces contre l’accélération de la pandémie”.