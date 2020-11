Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a mis en garde ce lundi contre l’augmentation record des infections par le covid-19, lorsque le pays tente de ramener ses activités économiques à la normale en ordonnant à une partie de ses travailleurs de reprendre leur travail.

“Nous baissons la garde” contre le covid-19, a déclaré Cortizo lors d’une cérémonie publique dans ce pays, le plus touché par les cas dans sa région.

La situation a fait que certains hôpitaux ont déjà sonné l’alarme sur le risque d’être débordés, tandis que le gouvernement a permis à diverses infrastructures de prendre en charge les malades.

“Nous recevons de nombreuses personnes dans le service et dans les hôpitaux”, a prévenu le président, après une semaine au cours de laquelle le Panama a enregistré près de 10 000 nouvelles infections et plus d’une centaine de décès dus à la pandémie.

Avec plus de 164 000 cas cumulés, le Panama a le plus grand nombre de personnes infectées en Amérique centrale. Cela ajoute également 3 060 décès, pour un pays d’un peu plus de quatre millions d’habitants.

Le 26 novembre, le Panama a atteint son plus grand nombre de cas quotidiens de la maladie, avec 1 755 infectés, un chiffre supérieur au record enregistré à la mi-juillet (1 540). Bien que dans le dernier rapport du 29 novembre, 1 276 nouveaux cas aient été signalés.

Les autorités panaméennes assurent que les chiffres élevés sont dus aux plus de 11 000 tests quotidiens qui ont été récemment effectués.

L’avis de Cortizo intervient quelques jours après que son gouvernement, par un décret, a ordonné que les personnes âgées de plus de 60 ans, souffrant de maladies chroniques et enceintes, considérées comme des patientes à risque, soient réintégrées à leur emploi.

Cette décision “est une incohérence majeure de la marque” car ces personnes “sont les plus exposées et si elles sont infectées cela les met dans une situation plus compliquée et au péril de leur vie”, a déclaré à l’. Saúl Méndez, secrétaire général du syndicat de la construction. Suntracs.

Cependant, le ministère de la Santé “considère qu’il est possible et opportun d’assouplir certaines mesures”.

Pendant six mois, le Panama a été soumis à une stricte quarantaine qui a paralysé la quasi-totalité de l’économie, dont le PIB s’est contracté de -18,9% au cours du premier semestre de l’année, selon les chiffres officiels.

Depuis septembre, il n’y a pas eu de quarantaine dans ce pays d’Amérique centrale, qui à son tour a réactivé la plupart de ses activités.

