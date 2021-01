PANAMA (AP) – Les autorités ont annoncé mardi une nouvelle réouverture progressive des activités et l’assouplissement des restrictions à la mobilité dans les deux provinces du Panama les plus touchées par le coronavirus après avoir signalé une légère baisse des cas positifs ces derniers jours.

Le gouvernement admet que le pays d’Amérique centrale traverse le moment le plus critique de la pandémie, alors qu’il attend la première expédition de doses du vaccin COVID-19, prévue pour la semaine prochaine.

La puissante industrie de la construction, le commerce en ligne et les services administratifs pourront reprendre à partir de jeudi, lorsqu’une quarantaine totale de près de deux semaines décrétée pour les provinces de Panama – y compris la capitale – et le Panama West voisin se terminera, avec presque la moitié des 4,2 millions d’habitants du pays. On estime que les deux représentent plus de 70% des infections à l’échelle nationale.

Les exercices en dehors et les sports non collectifs peuvent également être repris. Pendant ce temps, la mobilité par sexe pour les achats essentiels est maintenue, bien que l’exigence de numéros d’identification ou d’identité personnelle pour de telles procédures soit éliminée et que le couvre-feu nocturne soit raccourci de quelques heures. La quarantaine totale restera pour les week-ends.

Le gouvernement a également imposé des quarantaines partielles et des restrictions plus strictes dans plusieurs provinces du centre qui ont connu une forte augmentation des infections ces derniers temps.

Dans une annonce avec les ministres du Commerce et de l’Industrie et du Travail, le chef du portefeuille de la Santé, Luis Francisco Sucre, a souligné que ces derniers jours et après le confinement décrété pour le Panama et l’ouest du Panama, il y avait eu une diminution cas de positivité dans les tests de 29% à 23%, ce qui a conduit à la décision de rouvrir partiellement et d’assouplir les restrictions.

Le gouvernement a également été confronté à l’inconfort des secteurs d’activité réticents à de nouveaux confinements, ainsi que de nombreux Panaméens qui critiquent sa gestion de la pandémie. Le pays se classe parmi les premières places des Amériques pour le nombre d’infections et de décès par habitant. Lundi, il a accumulé 281 353 cas et 4 500 décès.

Le plan du gouvernement est de rouvrir progressivement et en fonction de l’état des infections. Ainsi, des activités telles que le commerce de détail, les restaurants, les cinémas et les visites de plages et de spas – très demandées au début de la saison sèche ou non pluvieuse – devront attendre des semaines, voire des mois.