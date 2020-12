Le gouvernement panaméen a annoncé ce vendredi une quarantaine totale pour Noël et le Nouvel An, et un accès limité aux supermarchés, pour tenter d’arrêter l’explosion de nouveaux cas de covid-19, qui ont submergé le système de santé.

La quarantaine aura lieu entre 19 h 00 le 24 décembre et 5 h 00 le 28 décembre, et entre 19 h 00 le 31 décembre jusqu’à 5 h 00 le 4 janvier 2021, a rapporté le ministre. of Health, Luis Francisco Sucre, lors d’un message télévisé.

En outre, le gouvernement panaméen a fait en sorte qu’au cours de la semaine prochaine, l’accès aux entreprises se fasse par sexe. Les femmes pourront faire leurs achats les 21, 23, 28 et 29 décembre, tandis que les hommes pourront accéder aux boutiques les 22, 24, 29 et 31 décembre.

Cependant, les ports, les aéroports, les frontières et les entreprises resteront ouverts.

“Ces derniers jours, nous avons assisté à une augmentation vertigineuse du nombre d’infections et de décès”, a déclaré Sucre.

Selon le responsable, les mesures visent à «protéger la santé de toute la population». S’ils ne sont pas pris, “cela entraînerait une augmentation des cas”, a-t-il ajouté.

Le Panama, avec 4,2 millions d’habitants, a le plus grand nombre d’infections au COVID-19 en Amérique centrale, avec plus de 206 000 personnes infectées et 3 504 décès.

Après avoir rouvert la plupart de ses activités économiques entre septembre et octobre, le pays est en proie à la pandémie, avec plus de 30 000 nouvelles infections et 340 décès en douze jours.

Ce vendredi, le pays a battu son record de contaminations quotidiennes, avec 3 504 cas, tandis que jeudi il a battu celui des décès, avec 42.

Sucre a imputé l’épidémie à l’augmentation des «rassemblements sociaux qui ont eu lieu» ces derniers jours.

«Le système de santé est à un point critique», a averti Yelkis Hill, directeur national de la provision pour le ministère de la Santé.

La pandémie a empêché certains hôpitaux de recevoir des patients, tandis que les autorités cherchent à activer et à adapter différentes infrastructures, telles que des centres de congrès, des gymnases, des cafétérias et un hôpital inachevé.

En raison de cette recrudescence des cas, le gouvernement a été contraint d’embaucher du personnel étranger spécialisé pour soutenir les médecins et les infirmières locaux, submergés et épuisés par l’augmentation de la pandémie.

“Il y a une lumière au bout du tunnel, il nous reste peu” pour le vaccin, a déclaré Sucre.

Ces derniers jours, le mécontentement à l’égard de la gestion de la pandémie par le gouvernement s’est également accru, avec certaines manifestations menées par les syndicats et les étudiants.

