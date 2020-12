Le pape François officie la messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre du Vatican (Vatican). . / VINCENZO PINTO / PISCINE

Cité du Vatican, 27 décembre . .- Le Pape François a convoqué une année spéciale consacrée à la famille, qui débutera le 19 mars et se terminera par la Rencontre mondiale des familles prévue à Rome en juin 2022.

Au cours des messages précédant la prière de l’Angelus tenus dans la bibliothèque et ne donnant pas sur la place Saint-Pierre, l’Italie étant confinée par l’urgence sanitaire, Francisco a expliqué que cette année consacrée à la famille a lieu à l’occasion du cinquième anniversaire de l’exhortation apostolique “Amoris laetitia”, la publication après le synode consacrée à ce sujet.

“Cette année spéciale sera l’occasion d’approfondir le contenu du document Amoris laetitia, à travers des propositions et des instruments pastoraux, qui seront mis à la disposition des communautés ecclésiales et des familles, pour les accompagner sur leur chemin”, a ajouté Francisco.

Le pape a invité tous les catholiques “à se joindre aux initiatives qui seront promues au cours de l’année et qui seront coordonnées par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie”.

“Que la Vierge Marie, vers laquelle nous nous tournons maintenant avec la prière de l’Angelus, fasse en sorte que les familles du monde entier se sentent de plus en plus fascinées par l’idéal évangélique de la Sainte Famille, afin qu’elles deviennent le levain d’une nouvelle humanité. et d’une solidarité concrète et universelle », a-t-il conclu.