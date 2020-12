Le pape François a invité les catholiques à promouvoir une nouvelle culture, qui prend soin des plus fragiles, pour lutter contre la pandémie et construire un monde plus juste, dans son message pour la journée de la paix célébrée le 1er janvier et publiée Jeudi.

Avec la pandémie de coronavirus «nous avons réalisé que nous étions dans le même bateau, tous fragiles et désorientés; mais, en même temps, importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, car personne n’est sauvé seul et aucun État national isolé ne peut assurer le bien commun de la population elle-même », a-t-il rappelé.

Dans le message, qui sert habituellement de guide aux paroisses du monde entier pour leurs homélies pour la nouvelle année, le pontife argentin, qui fête ses 84 ans ce jeudi, a rappelé que “la paix se construit en prenant soin des plus fragiles” et en respectant la loi internationale.

“La boussole des principes sociaux, nécessaires pour promouvoir la culture du care, est également indicative des relations entre les nations, qui devraient être inspirées par la fraternité, le respect mutuel, la solidarité et le respect du droit international”, a-t-il déclaré.

Dans le message de 8 pages, Francisco reconnaît que la pandémie de coronavirus a aggravé les autres crises, “telles que le climat, la nourriture, l’économie et les migrations, qui ont causé de grandes souffrances et difficultés”.

Le chef de l’Église catholique, qui a programmé un voyage en Irak pour le mois de mars, pays emblématique pour avoir été en proie aux guerres et au covid-19, a de nouveau regretté “les conflits et les guerres qui se déroulent sans interruption” dans le monde.

“Malheureusement, de nombreuses régions et communautés ne se souviennent plus d’une époque où elles vivaient dans la paix et la sécurité.”

Le pontife a également dénoncé l’apparition de «nouvelles formes» de racisme et de xénophobie.

“Il est douloureux de constater que, malheureusement, avec de nombreux témoignages de charité et de solidarité, diverses formes de nationalisme, de racisme, de xénophobie et même des guerres et des conflits qui sèment la mort et la destruction prennent de l’ampleur”, a-t-il souligné.

