Le pape François lors de l’audience générale au Vatican mercredi dernier, avant qu’ils ne soient à nouveau suspendus en raison de l’épidémie du coronavirus en Europe

A demandé le pape François patience et solidarité critiquant ceux qui se plaignent des mesures restrictives pendant la pandémie de coronavirus, selon une interview publiée dimanche par le journal serbe Politika.

Il a fait l’éloge de ceux qu’il a décrits comme des héros urbains “qui assument la responsabilité envers les autres et cherchent une solution concrète pour que personne ne soit laissé pour compte”.

“D’un autre côté, nous avons une augmentation du nombre de ceux qui ont profité sans pitié du malheur des autres, ceux qui ne pensent qu’à eux-mêmes, ceux qui ont protesté ou se sont plaints de certaines mesures restrictives, incapables d’accepter que tous n’aient pas les mêmes capacités et ressources pour faire face à la pandémie», Selon la transcription serbe.

“Nous ne sortons pas de la crise les mêmes, nous pouvons aller mieux ou pires, mais jamais les mêmes”, a déclaré le pontife, qui a averti que toutes les crises peuvent intensifier les injustices existantes, mais elles peuvent aussi faire ressortir le meilleur des gens.

Les pays qui tentent de sauver leur économie courent le risque «d’oublier que le véritable développement doit promouvoir tous les peuples et l’être humain dans son ensemble».

«Nous avons besoin d’un changement. La pandémie a provoqué une crise dans nos modèles d’organisation et de développement; exposé de nombreuses injustices, le silence inquiétant et les échecs sociaux et sanitaires, soumettant un grand nombre de nos frères à des processus d’exclusion sociale et de dégradation », a déclaré le Pape.

Priez pour les morts

Déjà ce lundi, le pape a demandé à prier spécialement “Pour les victimes du coronavirus qui sont mortes seules, sans la caresse de leurs proches, et pour toutes les personnes qui ont donné leur vie pour servir les malades.”

Le pape a fait cette demande de prières sur son compte Twitter le jour où l’Église catholique se souvient du défunt.

En raison de la pandémie, le pape François ne quittera pas le Vatican pour célébrer la messe pour les morts comme il l’avait fait jusqu’à d’autres années et l’officiera dans le champ sacré teutonique, à l’intérieur des murs du Vatican, strictement privé et sans la participation de les fidèles, compte tenu de l’augmentation des infections en Italie.

Après le service religieux, le pape s’arrêtera en prière dans le cimetière puis se rendra aux grottes du Vatican pour se souvenir des papes décédés.

Le matin du 5 novembre, à 11 heures, le Pape François présidera la Sainte Messe pour les cardinaux et évêques décédés.

Tout semble indiquer que même à Noël, il y aura des célébrations avec un très petit groupe de fidèles et seront limités à seulement quelques invités

