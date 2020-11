Le chapelet que le Pape a envoyé sur le cercueil de Maradona (Présidence)

L’ambassadeur d’Argentine à Rome, Roberto Carlés, était à l’aube de la cérémonie privée qui s’est tenue dans la salle des peuples autochtones pour remettre personnellement à la famille Maradona, du pape François, un chapelet béni. Il est apparu qu’il a également transmis des paroles de consolation du Souverain Pontife aux filles de l’idole, Dalma et Giannina, et qu’il a salué toute la famille, avant de se retirer.

La présence de Carlés est l’une des rares dans le monde politique à se voir à l’aube. Jusqu’à présent, seuls les amis de Diego Maradona se sont approchés. Et tout indiquerait que la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner ne sera pas présente à la cérémonie funéraire, bien que l’on s’attende à ce que son fils, Máximo Kirchner, président du bloc Frente de Todos à la Chambre des députés, le soit. “Je crois que Máximo vient », ont-ils dit auprès du président.

Le premier responsable à arriver à Casa Rosada, juste après 6 heures du matin, était l’attaché de presse et porte-parole du président, Juan Pablo Biondi. Une heure plus tard, le sous-secrétaire général de la présidence, Miguel Cuberos, a été vu. Et à 9 heures, le chef d’état-major, Santiago Cafiero, est arrivé. Cependant, aucun n’a encore été vu dans la chapelle en feu où se trouve le cercueil. “Les protagonistes sont la famille et les gens qui veulent venir dire au revoir”, ont-ils expliqué. En outre, il y a le ministre de l’Intérieur, Eduardo «Wado» de Pedro, la secrétaire juridique et technique, Vilma Ibarra, et le secrétaire général de la présidence, Julio Vitobello.

A 9h30, le ministre des Sports et du Tourisme est entré, Matias Lammens, qui n’a pas caché sa consternation. On pouvait le voir pleurer appuyé contre un mur de la salle des patriotes latino-américains, notoirement touché. Le gouverneur Axel Kicillof devrait arriver à 12h30.

La présence d’Alberto Fernández est attendue, qui viendrait à midi, peut-être avant. A 10 heures, il envisage d’enregistrer une vidéo pour la FAO depuis la résidence Olivos. Ensuite, le président ira à La Rosada. Biondi est allé le chercher, probablement pour coordonner sa participation à la triste cérémonie.

Pendant ce temps, le siège du gouvernement est notoirement vide. Plusieurs bureaux, comme celui du chef d’état-major adjoint, Cecilia Todesca, sont utilisés par la famille Maradona. L’Argentine est en deuil national et il n’y a pas de personnel travaillant à La Rosada. Dans la salle des journalistes, il y a plus d’activité que d’habitude, bien qu’il n’y ait pas d’autorisation pour visiter la plupart des entrées et des couloirs. “La famille veut préserver l’intimité”, ont déclaré les responsables de l’organisation des funérailles.

Pour l’entrée de la presse à la Rosada, le Secrétariat de la zone a imprimé des cartes spéciales pour faciliter les permis. “C’est le titre que personne n’a jamais voulu avoir”, a déclaré un journaliste, attristé.

Claudia Maradona a notamment demandé que les caméras ne se concentrent pas sur elle, mais elle est devant le cercueil, avec les deux filles. Tout le monde dans la famille cherche à rester discret et à ne pas se concentrer sur les feux de la rampe. Quoi qu’il en soit, les gens qui entrent par la porte de Balcarce 50 la voient, la saluent et lui expriment leur affection.