15 minutes. Le pape François a félicité le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, par téléphone pour sa victoire aux élections présidentielles et s’est mis d’accord sur un programme de travail avec un œil sur l’environnement et la crise des réfugiés.

Selon un communiqué de son équipe, Biden, qui deviendra le deuxième catholique de l’histoire du pays à atteindre la Maison Blanche, a remercié le pape François pour ses bénédictions et ses félicitations.

En outre, il a exprimé sa gratitude pour le leadership du Souverain Pontife dans «la promotion de la paix, de la réconciliation et des liens communs de l’humanité».

Le président élu a exprimé sa volonté de travailler ensemble sur la base d’une croyance partagée en la dignité et l’égalité de toute l’humanité.

Ceci dans des domaines tels que la prise en charge des marginalisés et des pauvres, le traitement de la crise du changement climatique et l’accueil et l’intégration des immigrants et des réfugiés dans nos communautés.

Évêques et dirigeants catholiques avec Biden

Dimanche dernier, les évêques catholiques américains ont appelé à «l’unité nationale». Ils ont également remercié la «bénédiction de la liberté» et souligné que «le peuple américain s’est exprimé lors de cette élection».

“Le moment est venu pour nos dirigeants de se réunir dans un esprit d’unité nationale et de se préparer au dialogue et à s’engager pour le bien-être commun”, a déclaré le président de la Conférence épiscopale, l’archevêque de Los Angeles, José H. Gómez.

Les évêques ont noté que Biden recueille “suffisamment de voix” pour être élu président, sans compter que le dirigeant actuel, le républicain, Donald Trump, ne reconnaît pas sa défaite et affirme qu’il se battra pour sa réélection.

Biden s’est entretenu avec au moins huit autres dirigeants, dont le premier ministre canadien Justin Trudeau; la chancelière allemande, Angela Merkel; le président français, Emmanuel Macron; le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et son homologue irlandais, Micheál Martin.

Ce mercredi, il s’est également entretenu avec les Premiers ministres d’Australie et du Japon, respectivement Scott Morrison et Yoshihide Suga; ainsi qu’avec le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in.

Biden a déclaré mardi qu’il avait beaucoup plus d’appels à revenir et qu’il faisait savoir à ses alliés que “l’Amérique est de retour” après la phase isolationniste de Trump.