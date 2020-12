Le pape François est arrivé quelques minutes avant l’aube, sous de fortes pluies (.)

Le pape François s’est rendu tôt ce matin sur la place romaine d’Espagne, où il a rendu un hommage privé à l’Immaculée Conception, car en raison de la pandémie de cette année, l’acte traditionnel et multiple n’est pas célébré.

“A 7 heures ce matin, en la solennité de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, le Saint-Père s’est rendu sur la Plaza de España pour un acte de vénération privée de Marie Immaculée”, a rapporté le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

“Aux premières lueurs de l’aube, sous la pluie, il déposa un bouquet de roses blanches à la base de la colonne où se trouve la statue de la Vierge et se tourna vers elle en prière, afin qu’elle puisse regarder avec amour Rome et ses habitants, confiez à tous ceux de cette ville et du monde qui souffrent de maladies et de découragement“Il ajouta.

Bien qu'il ait gardé ses distances, le pape portait un masque à tout moment

Sur les photos que les quelques journalistes présents ont prises, on peut voir le Pape avec un parapluie noir qui le protège de la pluie intense, priant devant l’image de la Vierge de l’Immaculée debout devant l’ambassade d’Espagne auprès du Saint-Siège.

Quelques minutes plus tard, Francisco quitta la Plaza de España et se rendit au basilique de Santa Maria la Mayor, où il a également prié devant l’icône de Notre-Dame des Neiges (Maria Salus Popoli Romani) et célébré la messe dans la chapelle de la Nativité, avant de retourner au Vatican, a ajouté le porte-parole.

(.)

le Le Vatican avait précédemment annoncé que ce 8 décembre, le pape n’assisterait pas, en raison de la pandémie, à l’hommage traditionnel à l’Immaculée sur la Plaza de España., l’un des événements religieux les plus populaires parmi les Romains, et cela ferait plutôt «un acte de dévotion privée».

Chaque année, lors de la célébration de cet acte, des foules de gens se rassemblaient devant le pontife et sur la place pour assister à la cérémonie.

Le dogme de l’Immaculée Conception fut proclamé par Pie IX en 1854 et trois ans plus tard, le 8 décembre 1857, il fit ériger le monument de l’Immaculée Conception sur la Piazza Mignanelli, à côté de la Plaza España.

Ce lieu a été choisi par le pape comme prix car de nombreuses demandes de proclamation du dogme sont venues d’Espagne au Vatican.

Pie XII envoyait des fleurs à la statue tous les 8 décembre, mais seul Jean XXIII visita le monument pour la première fois en 1958 et déposa un panier de roses blanches aux pieds de la Vierge Marie, avant de se diriger vers la basilique de Santa María la Mayor. .

Depuis, la visite est devenue une tradition pour tous les papes, avec un moment de prière, un message et le dépôt d’une couronne de fleurs jaunes et blanches, que les pompiers laissent entre les mains de l’image de la femme immaculée érigée sur une haute colonne.

(Avec des informations d.)

