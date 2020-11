Pape François

“Tous les croyants doivent le reconnaître: la première chose est l’amour, ce qui ne devrait jamais être en danger, c’est l’amour, le plus grand danger est de ne pas aimer (cf. 1 Co 13, 1-13)” (Fratelli Tutti, p. 63) ).

Le Saint-Père, dans le paragraphe suivant de sa plus récente encyclique magistrale, par la main de Saint Thomas d’Aquin explique l’expérience d’aimer comme «un mouvement qui focalise l’attention sur l’autre ‘le considérant un avec lui-même’, ce qui nous fait chercher c’est bon gratuitement »(N.93, p. 63, FT), par tendresse. Une expérience comme celle du cavalier qui est allé de Jérusalem à Jéricho qui «voit» le blessé, s’émeut et l’aide (Luc 10: 25-37) sans ouvrir aucun jugement. Le terme est utilisé comme ce qui est imprimé ou connu avant tout jugement, pré-prédicatif, où la clarification et les italiques sont les nôtres.

Adoucir?

Bien sûr, nous pouvons nous demander, la tendresse dans ce monde qui “est et sera de la merde …”? Francisco ne voit-il pas qu’il y a une pandémie d’acceptation joyeuse du mal qui affecte de grands groupes de pouvoir, les dirigeants, les médias de masse, les journalistes, les juges et bien d’autres? Bien sûr, il le voit et suit Jésus qui, du plus grossier réalisme, indiqua à ses disciples: «Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups; soyez donc sages comme des serpents et inoffensifs comme des colombes »(Matthieu 10:16:23).

La tendresse de la colombe peut-elle se réconcilier avec la ruse du serpent?

Une première idée nous dirait que «tendresse» signifie douceur de caractère, esprit faible, tandis que ruse ou prudence est spéculation et calcul. Dans sa signification du siècle actuel, le doux est le sentiment pur et la ruse pure intelligence.

En revanche, la pensée réaliste de Francisco est marquée par une philosophie de la polarité des compléments où la raison et le sentiment s’unissent. Contrairement au divorce rationaliste arbitraire du cœur et de la raison, Bergoglio restaure et intègre l’intelligence et le sentiment.

Petit est beau

La tendresse implique, contrairement à la faiblesse de caractère, la confiance et la sécurité en soi. Sans elle, il n’y a pas de reddition. Et son expression n’est pas ostentatoire, puisqu’elle se manifeste dans de petits détails: l’écoute attentive, le geste aimable, la démonstration de l’intérêt pour l’autre sans contreparties, la caresse, la proximité, l’aide. Prendre en charge les problèmes de l’autre voire de l’autre inconnu ou étranger, donner de la joie, l’accompagner dans des circonstances difficiles. Ce n’est pas seulement dans les grandes choses que l’on trouve le bien ou le mal, mais dans les petites choses. La ruse – comme le glissement du serpent – vise à éviter le mal ou la «saleté» de ce monde.

Quand petit est divin

Small is beautiful était le titre d’un ouvrage sur l’économie de l’humaniste allemand basé à Londres Ernst Friedrich Schumacher. Le pape François recourt à la polarité du grand et du petit pour expliquer Dieu, qui être grand devient petit. Quelques planches et paille pour un berceau, et pourtant c’est énorme, et les penumbras de l’écurie sont de pure lumière et dans cette dialectique du grand et du petit il manifeste sa tendresse…. “Noël nous aide à comprendre ceci: dans cette crèche, le Dieu” qui “descend” se fait petit pour communiquer avec nous. Et Francisco ajoute, à la suite de saint Thomas, qu’est-ce qui est divin? Quelle est la chose la plus divine? “Non coerceri a maximum, contineri tamen a minimum, divinum est”, “… le divin est d’avoir des idéaux qui ne sont même pas limités par les plus grands, mais des idéaux qui sont à la fois contenus et vécus dans les plus petites choses du la vie… N’ayez pas peur des grandes choses, mais prenez en compte les petites choses: c’est divin, les deux ensemble ». «Ne pas être forcé par ce qui est le plus grand, être contenu dans ce qui est le plus petit, c’est divin! (et) faire les petites choses tous les jours avec un grand cœur ouvert à Dieu et aux autres, pour voir les petites choses dans les grands horizons, ceux du Royaume de Dieu ».

Agir avec tendresse (amour) et ruse (intelligence)

Et comment agir avec «tendresse» et en même temps avec «ruse» ou «prudence»? Avoir beaucoup d’amour et une bonne mémoire. Un exemple d’intelligence et de ruse sont les réponses de Jésus aux pharisiens autant de fois qu’ils veulent le faire s’engager en contradiction avec les préceptes des livres saints. L’intelligence comme prudence est, comme l’a dit l’angélique:

– Mémoire du passé, car il n’y a rien pour guider autant ce qui devrait être fait que la mémoire des succès ou des échecs passés. L’expérience est la mère de la science (Summa II-II, 49-1).

– Intelligence du Présent, savoir discerner si ce que nous proposons de faire est bon ou mauvais, licite ou illégal, commode ou incommode (Summa II-II, 49-2). Oui

– Providence du futur, consistant à regarder l’extrémité lointaine voulue, à l’ordonner avec les moyens appropriés et à prévoir les conséquences qui peuvent en découler (Summa II-II, 49-6).

Hommage de Francisco aux infirmières d’Argentine

Dans une vidéo publiée par la Commission épiscopale pour la pastorale de la santé pour célébrer la Journée nationale des soins infirmiers en Argentine le 21 novembre, Francisco a déclaré: «Merci pour la proximité, merci pour la tendresse, merci pour le professionnalisme avec lequel vous traitez les malades. Je prie pour toi … et n’oublie pas de prier pour moi».

J’ai continué à lire:

Le dernier dialogue entre Jorge Brito et Alberto Fernández (et tout ce qui dit sur le pays)

Míriam Alía, expert en vaccins chez Médecins Sans Frontières, a expliqué en dialogue avec Infobae combien il est difficile de vacciner dans les conditions les plus compliquées: conflits de guerre, famines et camps de réfugiés. À son tour, il a déclaré que sans aucun doute, une fois approuvé, il serait vacciné contre le COVID-19

Míriam Alía, expert en vaccins chez Médecins Sans Frontières, a expliqué en dialogue avec Infobae combien il est difficile de vacciner dans les conditions les plus compliquées: conflits de guerre, famines et camps de réfugiés. À son tour, il a déclaré que sans aucun doute, une fois approuvé, il serait vacciné contre le COVID-19

PLUS DE NOUVELLES