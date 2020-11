Ce n’est pas exactement une intervention divine, mais même le pape François considère que la course présidentielle américaine est terminée.

Le président élu Joe Biden, qui est catholique, s’est entretenu jeudi avec le pontife alors que le président Donald Trump a refusé d’accepter la défaite. Trump allègue sans présenter de preuve que son élection a été volée par des actes de fraude massifs, bien que non spécifiés.

L’équipe de transition de Biden a déclaré dans un communiqué que le démocrate a remercié François pour «avoir offert ses bénédictions et félicitations, et a noté son appréciation pour lui.» Il a également salué le leadership du pontife «dans la promotion de la paix et de la réconciliation. et les liens communs de l’humanité à travers le monde ».

Biden a déclaré qu’il était impatient de travailler avec Francisco sur des questions telles que le changement climatique, la pauvreté et l’immigration.

Certains évêques catholiques aux États-Unis refusent de reconnaître la victoire de Biden, arguant que les fidèles ne devraient pas le soutenir parce qu’il soutient le droit à l’avortement.

Mardi, par exemple, l’évêque Joseph Strickland de Tyler, au Texas, a tweeté que Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris soutiennent le «meurtre d’innocents» à tout stade de la grossesse.

Biden a dit qu’il accepte la doctrine de l’Église sur l’avortement à un niveau personnel, mais ne veut pas imposer cette croyance à tout le monde.

Le démocrate a eu plusieurs appels cette semaine avec des dirigeants étrangers, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Ils l’ont félicité d’avoir remporté les élections et considèrent que les élections sont résolues.

Le soutien du pontife est également susceptible d’être particulièrement important pour Biden.

Il n’est que le deuxième catholique à être élu président de l’histoire américaine, et le premier depuis John F. Kennedy. Il parle fréquemment ouvertement de l’importance de la foi dans sa vie et assiste à la messe près de chez lui à Wilmington, Delaware, presque chaque semaine.

Quelle que soit leur foi, les politiciens américains sont souvent impatients de rencontrer le pape lorsqu’ils se rendent près de Rome, bien que François ait refusé de recevoir le secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, en septembre, arguant qu’il existe des règles pour éviter de telles réunions. pendant les périodes électorales. Le pontife né en Argentine s’est rendu pour la dernière fois aux États-Unis en 2015.

Connu pour prôner l’ouverture sur des questions telles que les droits des homosexuels, l’environnement et la tolérance religieuse, Francis a été adopté par certains libéraux comme un promoteur de leurs causes.

L’équipe de transition de Biden a noté dans la déclaration que le président élu a déclaré au pontife qu’il aimerait travailler avec lui pour favoriser une «croyance partagée en la dignité et l’égalité de toute l’humanité sur des questions telles que la prise en charge des marginalisés et des pauvres. , la gestion de la crise climatique et l’accueil et l’intégration des immigrés ».

Le Vatican n’a pas publié de déclaration confirmant l’appel.