Le pape François a annoncé qu’il était en faveur d’une union civile entre personnes de même sexe (.)

Pape François a félicité jeudi le président élu Joe Biden pour sa victoire aux élections américaines.

Le chef de l’Église catholique et le démocrate ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle, en plus de recevoir les bénédictions et les félicitations, Biden a indiqué qu’ils avaient accepté de travailler ensemble sur un programme commun.

«Biden a exprimé l’appréciation du Haut Pontife à la promotion de la paix, de la réconciliation, des liens communs de l’humanité dans le monde “dit le communiqué sur la conversation publié par l’équipe américaine.

Le président élu, qui entrera en fonction le 20 janvier, a également «exprimé sa volonté de travailler ensemble sur la base d’une croyance mutuelle en la dignité et l’égalité de l’humanité sur des questions telles que la prise en charge des marginalisés et des pauvres, le changement climat et l’intégration des immigrants et des réfugiés dans les communautés ».

La conversation entre le président élu et le plus haut dirigeant de l’Église catholique a lieu dans une semaine au cours de laquelle l’Américain s’est consacré au renforcement des liens internationaux, notamment à travers une série d’appels aux dirigeants politiques d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine.

Les avenants serviront le démocrate dans un contexte où le président Donald Trump résiste à admettre sa défaite, dénonce la fraude et assure qu’il judiciarisera l’élection.

Biden, 77 ans, est le Deuxième catholique élu à la présidence des États-Unis après John F. Kennedy en 1960.

La vérité est que l’Église catholique est plus diversifiée et divisée qu’il y a 60 ans. Les catholiques américains viennent de traverser une saison électorale qui a amené des accusations de «catholiques de nom seulement» contre des démocrates catholiques tels que Biden et un débat amer sur la meilleure façon de voter pour un «bon catholique».

La victoire de Biden vient après, pendant cinq décennies, des dirigeants Les catholiques conservateurs et les républicains aux États-Unis ont tenté de convaincre les électeurs catholiques pour un agenda qui sert les intérêts du Parti républicain, en particulier sur l’avortement.

Ainsi, l’avortement est l’un des problèmes sur lesquels les positions de Biden ont bouleversé à la fois la sienne et l’Église catholique, tout au long de sa carrière qu’il a eue. changer de postures sur le droite des femmes avorter, mais semble adhérer à un critère qui est accepté comme oxygène quand on parle des idéaux des États-Unis: le libertés individuelles.

Il se comprend en se souvenant de ce qu’il a ajouté: «Je ne pense pas que nous ayons le droit de dire aux autres que les femmes ne peuvent pas avoir le contrôle de leur propre corps. C’est une décision entre eux et leurs médecins, de mon point de vue. Et la Court Suprème: Je ne vais pas m’y mêler ».

Sur ce, il faisait référence à l’arrêt historique dans l’affaire Roe c. Wade, le pilier du droit à l’avortement aux États-Unis.

Faisant référence dans la campagne à son plan de soins de santé en cas de victoire aux élections, le démocrate a expliqué qu’il avancerait, à commencer par la Loi sur la santé abordable, ou Obamacare, dans tout ce qui concerne la prévention de la grossesse: Les plans communs couvriraient «la contraception et le droit constitutionnel des femmes de choisir».

