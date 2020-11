DOCUMENTATION MÉDIATIQUE . / EPA / VATICAN

Cité du Vatican, 11 novembre . .- Le Pape a renouvelé aujourd’hui sa proximité avec les victimes de toutes les exactions en rappelant que mardi le Vatican a publié le rapport d’enquête sur la vie de l’ancien archevêque de Washington Theodore McCarrick, expulsé du la prêtrise et le Collège des cardinaux par Francisco après avoir été accusé de pédophilie.

“Hier, le rapport sur le cas douloureux de l’ancien cardinal McCarrick a été publié, je renouvelle ma proximité avec les victimes de tous les abus et l’engagement de l’Église à éradiquer ce mal”, a déclaré Francisco après avoir terminé l’audience générale qu’en raison de l’urgence sanitaire re-célébré sans fidèles dans la bibliothèque du palais apostolique.

Le rapport publié après deux ans d’enquêtes et de 461 pages retrace les étapes de l’ascension de McCarrick et de son arrivée comme cardinal et archevêque de Washington, malgré des rumeurs et des accusations d’abus de pouvoir et d’abus sexuels avec des séminaristes.

Pour la première fois, le Vatican a publié ce type d’enquête, sur ordre du pape François, et dans lequel, selon les conclusions, il est prouvé que Jean-Paul II et Benoît XVI, malgré les rumeurs continues, ont laissé passer l’affaire en se trompant. informé ou n’ayant pas certaines preuves.

Le rapport, tel qu’il a été rédigé, conçoit un système pour des années de désinformation par les évêques et les nonces au pape; rejet des plaintes anonymes par les victimes; la superficialité et l’absence d’enquête sur une conduite jugée inappropriée à l’époque, mais cachant en réalité des abus sexuels et de pouvoir répétés à un véritable prédateur.

L’affaire a explosé lorsque l’ex-nonce aux États-Unis Carlo María Viganò a demandé en août 2018 dans une lettre de onze pages, publiée dans des médias catholiques conservateurs, la démission du pape François, assurant qu’il connaissait déjà depuis 2013 les accusations qui pesaient sur le cardinal. McCarrick et qu’il avait retiré les sanctions.

Le rapport prouve que Viganó lui-même n’a rien fait contre McCarrick quand il était nonce, bien qu’on lui ait demandé de le faire.

Il est également expliqué que Francisco ne connaissait que «par ouï-dire» les rumeurs sur McCarrick, mais que dès qu’il y avait une accusation formelle d’abus d’un enfant de chœur dans les années 70, il a agi et a été expulsé du Collège des cardinaux, de la prêtrise et forcé de se retirer dans une communauté.