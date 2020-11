L’équipe du président élu Joe Biden a rapporté que le pape François a appelé pour le féliciter et que les deux ont parlé de travailler ensemble pour les plus défavorisés, les pauvres, les immigrants et les réfugiés, ainsi que la lutte contre le changement climatique.

MiamiMundo / univision

«Le président élu Joe Biden s’est entretenu avec Sa Sainteté le pape François ce matin. Le Président élu a remercié Sa Sainteté de lui avoir donné sa bénédiction et ses félicitations et a noté son appréciation pour le leadership de Sa Sainteté dans la promotion de la paix, de la réconciliation et des liens naturels de l’humanité à travers le monde », a déclaré l’équipe de transition de Biden. c’est une déclaration.

«Le président élu a exprimé son désir de travailler ensemble sur la base de leur croyance commune en la dignité et l’égalité de toute l’humanité sur des questions telles que la prise en charge des plus défavorisés et des pauvres, la résolution de la crise du changement climatique et l’acceptation et intégrer les immigrants et les réfugiés dans nos communautés », ajoute le communiqué.

Le pape se joint à d’autres dirigeants internationaux qui ont reconnu Biden comme le prochain président américain, selon les projections des médias et malgré les plaintes non fondées de Trump et des républicains au sujet d’une “fraude” dont ils ne présentent aucune preuve.

En revanche, plusieurs dignitaires, tels que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, le russe Vladimir Poutine ou le chinois Xi Jinping, n’ont pas reconnu le triomphe de Biden, arguant qu’ils attendent la résolution des plaintes déposées dans la justice américaine. .