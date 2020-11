. / EPA / REMO CASILLI / PISCINE

Cité du Vatican, 15 novembre . .- Le pape François a demandé aujourd’hui aux fidèles de ne pas être infectés par l’indifférence et de servir ceux qui en ont le plus besoin, surtout avant l’arrivée de Noël, lors d’une messe célébrée sans abri par la IV Journée mondiale des pauvres.

“En ces temps d’incertitude et de fragilité, ne gaspillons pas nos vies à ne penser qu’à nous-mêmes (…) Saint Paul nous invite à affronter la réalité, à ne pas nous laisser infecter par l’indifférence”, a-t-il déclaré dans son homélie à la Basilique du Vatican.

François, qui a précisément adopté son nom papal en l’honneur du saint d’Assise des pauvres, a souligné que les pauvres, qui ont le moins, «sont au centre de l’Évangile».

“L’Evangile ne peut être compris sans les pauvres, ils sont dans la même personnalité que Jésus, qui étant riche s’est réduit, est devenu pauvre, est devenu le péché, la pauvreté la plus méprisable”, a-t-il dit.

Pour le pape, le «service» aux autres est une manière de profiter de la richesse ou des biens personnels car, à son avis, «celui qui ne vit pas pour servir est inutile de vivre», a-t-il dit.

Et pour cette raison, les fidèles «bons» sont ceux qui risquent et «ne gardent pas ce qu’ils ont reçu» mais l’utilisent plutôt parce que, a-t-il souligné, «si le bien n’est pas investi, il est perdu».

“La grandeur de notre vie ne dépend pas de ce que nous stockons mais de la quantité de fruits que nous portons. Combien de personnes passent leur vie à accumuler, pensant être bonnes au lieu de faire le bien! Mais combien vide est une vie qui répond aux besoins, sans regarder les nécessiteux ! “, se lamenter.

Le pontife a invité à servir ceux qui en ont le plus besoin en vue des vacances de Noël: “Le temps de Noël et des vacances approche. Les gens se demandent souvent ce qu’ils peuvent acheter. Utilisons un autre mot, que puis-je donner aux autres pour soyez comme Jésus », a-t-il demandé.

Selon lui, «c’est triste» lorsqu’un chrétien se borne à suivre les règles et à respecter les commandements et ne se jette pas au service des autres.

“Permettez-moi l’image mais ceux qui font si attention à ne pas risquer, entament dans la vie un processus de momification de l’âme et finissent par être des momies. Cela ne suffit pas, la fidélité à Jésus ne se limite pas simplement à ne pas faire d’erreur”, a-t-il conclu.

Pour la quatrième année, François a célébré la Journée mondiale des pauvres avec une messe dans la basilique Saint-Pierre à laquelle ont assisté, entre autres, une centaine de personnes, parmi lesquelles des prêtres, des bénévoles et des mendiants assistés par le réseau paroissial romain.

Une Eucharistie dans laquelle les protocoles contre le coronavirus ont été suivis, avec peu de fidèles et concélébrants, séparés les uns des autres et munis d’un masque, bien que le pape ait continué sans le mettre.

En tout état de cause, la pandémie n’a pas empêché les œuvres caritatives et cette année également de la nourriture, des masques et d’autres types d’aide seront distribués aux familles en détresse économique dans une soixantaine de paroisses et associations caritatives romaines.

De même, dans la clinique externe installée dans la colonnade de la place Saint-Pierre au Vatican, des tests gratuits de coronavirus sont effectués et le vaccin antigrippal est distribué à tous les pauvres qui dorment dans des centres d’accueil ou qui en ont besoin pour rentrer dans leur pays.