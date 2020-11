L’épicentre de la pandémie se trouve dans le département central, le plus peuplé du pays, et à Asunción, la capitale nationale. . / Nathalia Aguilar / Archives

Asunción, 8 novembre . .- Les décès au Paraguay dus au coronavirus s’élèvent à 1490 à ce jour et depuis mars, lorsque les premiers cas ont été détectés dans le pays sud-américain, tandis que les positifs totalisent 67589, selon le rapport de cette Dimanche du portefeuille sanitaire.

Ceci après les onze nouveaux décès et 648 infections par rapport au rapport d’hier du ministère de la Santé publique.

La source a ajouté que le nombre d’hospitalisés pour la maladie est de 601, dont une centaine en réanimation, ainsi que 668 nouveaux guéris.

Avec le record publié aujourd’hui, sur 2 581 échantillons, le total récupéré est de 47 822.

Le Paraguay, selon les informations cette semaine des autorités sanitaires, a connu une diminution de l’épidémie de coronavirus à partir de la première semaine d’octobre, qui a enregistré un pic de décès.

Cependant, le ministère a fixé un délai de trois semaines pour s’assurer que l’épidémie diminue vraiment.

L’épicentre de la pandémie se trouve dans le département central, le plus peuplé du pays, et à Asunción, la capitale nationale.

Le gouvernement du conservateur Mario Abdo Benítez, du portefeuille Santé, a progressivement mis en place diverses phases de quarantaine jusqu’à aboutir au redémarrage des vols commerciaux et des frontières terrestres comme le Brésil.

Au milieu de cette semaine, le ministère de la Santé publique a soutenu la décision de la hiérarchie catholique de célébrer les messes et les liturgies de la fête de la Vierge de Caacupé à huis clos, la plus grande fête catholique du Paraguay et qui chaque 8 décembre rassemble des milliers de personnes. de personnes.

La mesure implique des restrictions qui n’étaient pas envisagées dans le protocole sanitaire convenu une semaine auparavant entre les autorités catholiques et le gouvernement, qui autorisait des messes en face à face, mais avec une capacité limitée.

La hiérarchie ecclésiale a également dispensé les pèlerins qui marchaient traditionnellement jusqu’à Caacupé, à environ 55 kilomètres d’Asunción, pour tenir leurs promesses, et les a exhortés à suivre les actes depuis leurs maisons ou paroisses.