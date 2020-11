Le Paraguay prévoit de vacciner environ 20% de sa population, dans un premier temps, lors de la commercialisation du vaccin contre le coronavirus. . / Nathalia Aguilar / Archives

Asunción, 20 novembre . .- Le ministre paraguayen de la Santé, Julio Mazzoleni, a déclaré vendredi que l’augmentation des cas de coronavirus au cours des “dernières semaines est assez inquiétante” et a de nouveau exhorté les citoyens à se conformer à la protocoles de santé et mettre de côté «tout type de triomphalisme».

Les données présentées ce vendredi lors de la conférence de presse hebdomadaire indiquent une augmentation de 10% des cas, principalement à Asunción, la capitale du pays, et dans le département central.

Une tendance similaire a également été observée dans les départements de Misiones (sud), plus précisément dans la ville d’Ayolas, et de la Cordillère, en particulier dans la ville de Caacupé, ville qui célèbre sa fête mariale le 8 décembre et a déjà commencé à attirer des visiteurs.

Les autorités du pays et la hiérarchie ecclésiastique ont recommandé cette année à la population de se passer des pèlerinages et de suivre les célébrations pratiquement dans leur communauté.

Mazzoleni a insisté sur ce message ce vendredi et a ajouté qu’ils analysaient toujours la décision de déclarer la phase 0 dans la ville pour éviter la présence de pèlerins dans les prochains jours.

“C’est une possibilité franche, une nouvelle conversation avec les autorités manquera un peu (…) mais c’est quelque chose qui est considéré dès le départ comme une possibilité”, a déclaré le ministre de la Santé.

VACCINS POUR 20% DE LA POPULATION

Le Paraguay prévoit de vacciner environ 20% de sa population, dans un premier temps, lors de la commercialisation du vaccin contre le coronavirus, comme l’a annoncé ce vendredi le ministre.

“Environ 19% de la population, soit un peu plus de 1,3 million, serait notre cible thérapeutique”, a déclaré le ministre.

Les premiers à le recevoir seront le personnel en blanc, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques.

En plus d’assurer l’achat de vaccins pour 20% des Paraguayens, le ministère de la Santé a également demandé «10% supplémentaires si ces vaccins sont disponibles».

ATTENTION TOUCHER

Malgré le fait que le Paraguay soit l’un des pays ayant le taux de mortalité le plus bas, Mazzoleni n’a pas caché ce vendredi que les données des dernières semaines génèrent un malaise parmi les autorités.

“Il y a toujours une menace importante”, a déclaré le ministre, ajoutant que “ces chiffres qui augmentent sont un signal d’alarme”.

Depuis mars, date à laquelle le premier cas a été confirmé, jusqu’à présent, le Paraguay a enregistré 73 639 cas positifs, avec 1 624 décès, 52 608 guérisons et 19 407 cas qui restent actifs.

Pour Mazzoleni, “il n’est pas temps de sous-estimer cette maladie” et il a rappelé à ses compatriotes que “moins de restrictions impliquent plus d’efforts dans les mesures de protection”.

Il a également expliqué que si le taux de mortalité semble contenu ces dernières semaines, il pourrait bientôt rebondir car “il est en retard de deux ou trois semaines” par rapport au taux d’hospitalisation.

“Après une augmentation des cas, deux ou trois semaines plus tard, il y a une augmentation des décès. Il faut en tenir compte et retourner à la base”, a-t-il précisé.