Deux personnes protégées par des masques marchent dans une rue d’Asunción (Paraguay). . / Nathalia Aguilar / Archives

Asunción, 18 janvier . .- Le Paraguay, avec plus de 120000 positifs confirmés et 2500 décès dus au covid-19 depuis mars, traverse la phase la plus mouvementée d’une première vague prolongée qui ne donne pas de trêve à son système de santé saturé, a rapporté ce lundi une source médicale.

La semaine dernière, il a fermé avec une moyenne de 900 à 1000 infections par jour, ce qui diminue le week-end lorsque moins de personnes viennent passer les tests, et le taux de mortalité de 15 à 20, le directeur de la surveillance des maladies transmissibles de la Ministère de la Santé, Viviana de Egea.

“La vérité est que nous sommes à la limite, il y a encore une capacité de réponse, (mais) nous sommes à la limite avec un roulement élevé de patients, dans le sens où un lit est libéré et est immédiatement occupé par une autre personne”, il a pointé.

A cela s’ajoute que “la projection est que le mois de janvier sera assez dur en ce qui concerne les cas confirmés et cela a aussi ses conséquences dans les hôpitaux”, a averti De Egea, expliquant que la pandémie a éclaté au moment où ils partaient. une surcharge causée par la dernière épidémie de dengue (2019-2020).

“Nous avons chevauché l’une des pires épidémies de dengue (…) et avec le début de la pandémie, de nombreux collègues n’ont pas eu le temps de prendre des vacances. Ils travaillent sans relâche”, a-t-il déclaré à propos de l’usure qui nuit à la santé publique.

De Egea a ajouté qu’en plus du stress, les hôpitaux sont saturés dans la capitale, Asunción et Central -qui englobe les villes peuplées de la banlieue, foyer de la pandémie-, en raison d’autres pathologies, de sorte que “le besoin de lits, en particulier la thérapie est très élevée. “

Au quotidien, le ministère de la Santé oriente les patients nécessitant des soins intensifs vers des sanatoriums privés chargés de la santé publique, pour décompresser le système, même si De Egea a déclaré que cette méthode était déjà pratiquée dans le passé.

Jusqu’à ce dimanche, 824 personnes ont été hospitalisées, dont 186 en réanimation, dont la capacité a été doublée grâce aux ressources issues des mesures d’urgence adoptées avec le soutien du Congrès.

“On s’attend à ce que tout le mois de janvier soit compliqué, février le même, donc la situation est difficile, et il n’y a pas d’anticipation d’une baisse dans les prochains jours”, a-t-il dit, indiquant que cela devrait être ajouté à la détente du public en tant que cause de l’augmentation des la courbe de contagion.

En ce sens, De Egea a déclaré qu’en décembre, le pic d’infections avait été enregistré dans un pays qui avait “un comportement différent” des autres de l’hémisphère nord lorsqu’il a décidé de se confiner complètement, dès que les deux premiers cas positifs étaient connus, en mars.

Il a expliqué que le confinement, assoupli à partir du mois de mai avec une ouverture progressive, a permis de ralentir la transmission communautaire du virus, qui a eu lieu entre juillet et août, tout en renforçant le système avec des salles d’urgence dans les hôpitaux de référence du pays.

“Nous pensons que, contrairement à d’autres pays qui ont signalé une première et une deuxième vague, nous avons déclenché l’épidémie et n’avons pas réduit les pourcentages élevés de cas confirmés”, a-t-il déclaré tout en expliquant que le Paraguay n’a pas connu de diminution “très significative” tout au long de la pandémie.

Une autre menace pour la capacité de la santé publique est que le pays est au milieu des vacances d’été, ce qui favorise les migrations internes et les voyages vers les plages du sud du Brésil, principale destination du tourisme local.