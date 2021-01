Le parc naturel national de Chingaza est un trésor naturel et culturel du centre de la Colombie, la magie de ses montagnes recèle des secrets et des pensées hérités des Muiscas et des Guayupes, peuples autochtones qui ont protégé ce territoire, ainsi que des communautés paysannes qui habitaient la région. il y a moins de 40 ans. 20-09-2020

Ce jeudi 21 janvier, les parcs naturels nationaux de Colombie ont annoncé qu’à partir de ce vendredi 22 janvier, le parc naturel de Chingaza, près de Bogotá, rouvrira ses portes dans les secteurs de Fómeque et de La Calera dans la région de Monterredondo.

En raison de la baisse des précipitations dans ce secteur de l’aire protégée qui se produisait depuis un certain temps, l’autorité environnementale et les municipalités de La Calera et Fómeque ont pris la décision d’autoriser à nouveau l’accès par ces routes, qui mènent au siège de Monterredondo dans la chaîne de montagnes de l’est.

Les amoureux de la nature pourront à nouveau entrer dans ce secteur pour profiter de l’exubérante biodiversité du parc Chingaza qui s’étend entre les départements de Cundinamarca et Meta sur 744 kilomètres carrés.

De la même manière, les visiteurs de la réserve naturelle pourront utiliser trois sentiers qui traversent des écosystèmes compris entre 800 et plus de 4000 mètres, tels que: Les plantes du Chemin dans le secteur de La Paila , Lagunas de Siecha à Siecha et Suasie à Monterredondo.

Pour ceux qui souhaitent profiter de la réserve qui compte environ 383 espèces de plantes et où le cerf de Virginie et l’ours à lunettes peuvent être repérés dans leur habitat naturel, ils doivent faire une réservation à l’avance via le lien https://forms.gle/J4YUoZBYizi2aE28A, dans lequel ils doivent payer le revenu et la police.

Les horaires d’entrée dans la zone protégée pour les écotouristes, qui doivent respecter les protocoles de sécurité et les instructions d’exploitation Ils vont de 7h00 à 23h00 où vous pouvez compter sur la compagnie d’un guide ou «interprète du patrimoine naturel».

De même, pour les visiteurs intéressés par le service de restauration ou souhaitant rester dans le secteur de Monterredondo, il est recommandé de contacter le personnel de Corpochingaza.

«Parques Nacionales Naturales invite les gens à porter des masques, à se laver les mains, à maintenir une distance sociale de deux mètres et à suivre toutes les instructions fournies par les gardes du parc. De même, rappelez-vous que l’entrée de plastiques à usage unique, tels que sacs, bouteilles, pailles, contenants, assiettes et couverts dans les parcs naturels nationaux est totalement interdite », a conclu les parcs nationaux.

Le parc naturel national de Chingaza a rouvert au public le 23 décembreAprès le 5 novembre, les parcs naturels nationaux ont informé les visiteurs que, en raison de glissements de terrain dans la région, les services d’écotourisme pouvant être fournis dans l’aire protégée avaient été fermés.

L’entité a expliqué que la mesure avait été prise pour garantir la sécurité des personnes et des véhicules circulant sur la route intérieure à destination et en provenance de la commune de La Calera.

Le parc national de Chingaza a rouvert ses portes aux visiteurs nationaux et étrangers, qui Vous pouvez accéder au complexe naturel par Guasca, Fómeque et La Calera.

Les personnes intéressées pourront pénétrer dans cette zone protégée, qui couvre 76 000 hectares, dans onze communes de Cundinamarca et Meta, vous inscrire dans un formulaire fourni par les parcs nationaux dans votre compte Twitter.

