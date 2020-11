Eleazar “N” et Tefi Valenzuela avaient déjà un thème musical et une vidéo prêts, qu’ils étaient sur le point de lancer (Photo: Instagram @ tefivalenzuela / @ eleazargomez333)

Le cas de l’acteur Eleazar “N” semble faire face à un scénario défavorable, car après son arrestation pour violence familiale égale contre sa petite amie Tefi Valenzuela et son transfert consécutif à la prison nord de Mexico, le modèle péruvien a exprimé qu’elle n’accordera pas de pardon devant la loi; étant que sinon l’acteur serait acquitté.

La chanteuse s’est également rendue à Miami le jeudi 12, d’où elle a offert une conférence de presse virtuelle à différents médias. Alors il a dit:

“Je lui pardonne parce que je ne vais pas avoir de rancune dans mon cœur et c’est la seule chose que je veux dire, je lui pardonne, si la justice décide qu’il doit payer pour ses erreurs d’une manière ou d’une autre, ce sera leur décision, j’ai fait quoi le mien, je ne lui souhaite aucun mal, au contraire, j’espère qu’il trouvera aussi un moyen de guérir, je ne lui accorderai pour ma part aucun rôle de pardon, simplement le pardon de mon cœur et c’est tout », a-t-il dit.

L’acteur reste dans la prison Nord où il devra attendre ses prochaines auditions (Photo: Instagram par Eleazar Gómez)

La jeune femme de 30 ans a souligné qu’elle se sentait satisfaite de ses actes, puisqu’elle l’a fait en citoyenne responsable, en plus de cherche à inspirer d’autres femmes à faire face aux épisodes de violence de ceux qui sont victimes:

J’ai rempli mon devoir de dénoncer, qui est mon devoir en tant que femme, en tant que citoyenne, que nous avons tous, et ce qu’il dit, ce qui est juste ou ce qui ne l’est pas, le juge devra voir, et cela ne dépend pas de moi, je ne veux rien ou ne demande aucune punition, je laisse juste entre leurs mains

Jusqu’à quelques jours avant l’événement dramatique, le couple a échangé des messages affectueux sur leurs réseaux sociaux (Photo: Capture d’écran)

Tefi a assuré qu’elle était affligée par la situation que traversent la sœur et la mère d’Eléazar, dont elle n’a rien de mal à dire:

“Je n’ai rien contre, ils ne se sont jamais mal comportés avec moi, avec Zoraida je devais parler prendre ses affaires et c’est tout, je n’ai pas eu plus de communication. Je n’ai pas pu parler avec la mère, seulement avec la sœur, et je ne peux rien vous dire d’autre, je ne veux tout simplement pas qu’ils traversent ça, à aucun moment je ne souhaite de mal pour eux parce qu’ils ne sont pas à blâmer “A déclaré le mannequin, qui a également nié catégoriquement que la défense d’Eleazar lui avait proposé un accord pour lui accorder le pardon:

Il n’y a jamais eu d’offre et ce n’est pas vrai, il n’y a pas de montant qui m’a été offert, c’est un mensonge

Après l’arrestation, diverses sociétés se sont dissociées de l’acteur, comme par exemple la production de la telenovela “La mexicana y el güero” et la société Make It Prensa (Photo; Instagram @ eleazargomez33 @lamexicanayelgueroof)

De son côté, Froylán Díaz, l’avocat de l’acteur, a admis lors d’un entretien avec la presse à la périphérie de la prison nord que, si la victime accordait la grâce, Cela profiterait grandement à votre client; Cependant, il a souligné qu’il ne voit pas cela faisable, car vous connaissez la détermination de Tefi Valenzuela à atteindre les dernières conséquences de l’affaire:

“Je pense que c’était quelque chose qui est devenu incontrôlable et maintenant pour trouver la meilleure solution. Un accord peut être trouvé; au moment où elle décide de conclure un accord, l’affaire coupée meurt, mais pour autant que je sache, ils ne veulent pas parvenir à un accord, il n’y a pas d’octroi de pardon », a déclaré l’avocat, qui a admis que ce ne sera pas une affaire de résolution facile, bien qu’il cherchera le meilleur pour son client:« Oui, je pense que ce sera un processus compliqué », a-t-il déclaré.

Tefi Valenzuela a donné la voiture et les affaires d’Eleazar “N” à sa sœur Zoraida, qui s’est même excusée pour le comportement de son frère (Photo: Instagram zoraidagomezmx)

L’avocat a rapporté qu’Eleazar lui avait «déjà demandé» de contacter la victime, donc dans les prochains jours, il la recherchera: «C’est elle qui commande de ce côté-là. Nous pouvons faire une offre et mon client est prêt à prendre des thérapies et quelque chose du genre (en plus de réparer les dommages économiques) … Il est plus conscient des actes “, terminé.

