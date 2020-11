Lié à la procédure pénale pour le crime rusé du journaliste Israel Vázquez à Salamanque (Vidéo: Procureur général de l’État de Guanajuato)

La Bureau du procureur général de l’État de Guanajuato, a rapporté qu’un juge de contrôle lié Martín «N» et José «N» au processus, prétendument responsable de assassinat du journaliste Israel Vázquez, s’est produite dans la municipalité de Salamanque le 9 novembre.

Les sujets ont été chargés de la crime d’homicide qualifié, avec les circonstances aggravantes de la préméditation au détriment du journaliste qui exerçait ses fonctions.

L’agence a souligné que l’agent du ministère public a présenté au juge des preuves suffisantes pour son imputation, raison pour laquelle il s’est prononcé en faveur, en lui ordonnant d’être lié au procès et à la détention préventive par mesure de précaution.

Martín «N» et José «N» ils étaient appréhendés 15 novembre dernier dans le cadre d’une opération conjointe avec le secrétaire à la sécurité d’État, l’armée et la garde nationale.

L’attaque contre le journaliste a eu lieu avant le début d’une émission en direct (Photo: fichier)

“Le bureau du procureur général de l’État clarifie le meurtre du journaliste Israël” N “et dans une opération coordonnée avec @SeguridadGto @SEDENAmx @GN_MEXICO_ précise l’arrestation des personnes accusées du crime atroce enregistré le 9 novembre à Salamanque”, a rapporté l’agence que jour.

Comment était le meurtre?

Le journaliste Israel Vázquez avait 34 ans Oui Je travaillais sur la note rouge du journal local El Salamantino.

L’attaque contre lui s’est produite avant qu’il ne commence une émission en direct faire rapport sur le découverte de sacs poubelles contenant des restes humains sur le boulevard Villa Salamanca, dans le quartier Villa Salamanca.

Il aurait subi un perforation pulmonaire et a dû être transféré dans un hôpital de la région où il est décédé après une opération qui a tenté de lui sauver la vie.

Le journaliste Israel Vázquez a été assassiné à Guanajuato (Photo: El Salemanito)

“Il va à un rapport de quelques restes trouvés à Salamanque, arrive et est attaqué à balles”Il a déclaré au journal local AM. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gouverneur de Guanajuato.

“Nous serons attentifs pour que ce type de cas ne se produise pas, Guanajuato avait été exempté de cette situation d’agression contre les journalistes”, a-t-il ajouté.

De son côté, le journal dans lequel il travaillait a exigé par un communiqué que «les autorités, locales, étatiques et nationales, clarifient ce fait pour donner certitude et sécurité pour chacun des citoyens de Salamanque et dans notre cas particulier, à tous les journalistes ce jour après jour, ils mettent leur vie en danger dans l’accomplissement de cette noble tâche ».

Au niveau mondial, Le Mexique occupe la sixième place dans les pays où le plus grand nombre de meurtres de journalistes restent impunis. C’est-à-dire que c’est un endroit dans lequel la plupart de ce type reste non résolu et les meurtriers sont en totale liberté. Du côté occidental, c’est le pays dans lequel il y a plus de crimes de ces derniers.

Martín «N» et José «N» ont été appréhendés le 15 novembre (Photo: Procureur général de l’État de Guanajuato)

Actuellement, ils ajoutent 15 journalistes tués jusqu’à présent au cours de ce mandat de six ans du président Andrés Manuel López Obrador, selon le décompte de l’article 19.

Jusqu’au mois d’octobre, le chiffre de assassinats de journalistes impunis Au Mexique, cette année, il est 26, quatre de moins que l’an dernier lorsque le CPJ comptait à 30. Puis ils expliquent qu’au cours des 12 derniers mois, les autorités mexicaines ont obtenu des condamnations pour certains des auteurs matériels du meurtre de journalistes tels que Brèche de Miroslava Oui Javier Valdez. Mais les cerveaux des deux crimes restent sans procès pour eux.

