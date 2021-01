Le président du Salvador, Nayib Bukele. . / Rodrigo Sura / Archives

San Salvador, 21 janvier . .- Le parti New Ideas, fondé par un mouvement du président Nayib Bukele et dirigé par un de ses cousins, est “consolidé” à la tête des préférences électorales au Salvador face aux élections de en février prochain, selon un sondage publié ce jeudi.

«Les nouvelles idées sont consolidées comme la première force», a déclaré le directeur du Center for Citizen Studies (CEC) de l’université privée Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo.

Il a indiqué que 60% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles voteraient pour le parti NI pour les maires et 64,7% pour amener leurs candidats à l’Assemblée législative.

D’autre part, Picardo a indiqué que l’Alliance républicaine nationaliste d’opposition (Arena, à droite) a 11,8% de soutien pour les maires et 7,1% pour les députés.

Cette amélioration de la préférence pour Arena, qui avec le Front de libération nationale Farabundo Martí (FMNL, à partir de la gauche) a la majorité des députés au Congrès, signifie une diminution de la sympathie pour la Grande Alliance pour l’unité nationale (GANA ).

Cette formation de droite a servi de véhicule électoral à Bukele pour remporter les élections présidentielles de février 2019 en raison du retard dans l’enregistrement des nouvelles idées et de l’annulation du changement démocratique (CD).

Le GANA a 5,3% d’intention de voix pour les maires et 3,1% pour les députés, tandis que le FMLN est en «réanimation» avec 5,3% et 2,2% de préférences électorales.

Le chercheur est frappé par le niveau d’intention de vote que les candidats «indépendants» ou non partisans ont pour les élections législatives avec 2,5%.

Il a indiqué que ces données sont supérieures à celles de partis tels que le FMLN, Nuestro Tiempo (0,4%), Partido Democrata Cristiano (0,6)% et Partido de Concertación Nacional (1,3%).

Picardo a souligné que 73% de la population autorisée à voter assisterait aux élections avec des mesures de biosécurité si le nombre d’infections au COVID-19 augmentait ou se maintenait pour le jour des élections. 20,1% n’y assisteraient pas et 6,8% ne le savent toujours pas.

EL SALVADOR, UN PAYS “CONSERVATEUR”

L’étude présentée par la CEC a déterminé, selon Picardo, que l’électeur salvadorien est “très conservateur” sur les questions liées au mariage homosexuel et à l’avortement.

82,5% des personnes interrogées étaient contre le mariage entre couples de même sexe et 82,7% désapprouvaient «l’avortement pour des raisons thérapeutiques».

D’un autre côté, 92,3% soutiennent la lecture de la Bible dans les écoles et 90% se disent “une personne religieuse ou un croyant”.

L’enquête Iudop a été réalisée entre le 13 et le 17 janvier, avec un échantillon national de 1 536 entretiens, avec une erreur d’échantillonnage de plus ou moins 2,5% et une confiance de 95%.