MADRID, 30 août (EUROPA PRESS) –

Le Frente de Todos, la coalition politique à la tête du gouvernement argentin, dirigé par Alberto Fernández, prépare une nouvelle taxe sur les grandes fortunes du pays.

La coalition a présenté un projet de loi devant la Chambre des députés argentine dans le but d’appliquer une nouvelle taxe qui toucherait environ 12000 Argentins avec des actifs de plus de 200 millions de pesos (plus de 2,2 millions d’euros), selon la presse argentine.

De même, il a estimé que cette loi générerait un bénéfice de 300 milliards de pesos de recettes fiscales pour l’Argentine, dans le but de le répartir entre les petites et moyennes entreprises, les équipes médicales pour faire face à la pandémie de coronavirus et les travaux publics.

La personne chargée de diriger cette initiative a été le député Máximo Kirchner, fils de la vice-présidente argentine, Cristina Fernández de Kirchner, et du président du Parti de la solidarité, Carlos Heller.

Fernández avait déjà proposé en avril la création d’une taxe sur les grandes fortunes du pays, après que la collecte en Argentine ait chuté de près de 29% en raison de la situation d’urgence décrétée dans le pays pour tenter d’arrêter l’avancée du coronavirus.