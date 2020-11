Le parti dirigé par le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, a déclaré mercredi avoir obtenu la majorité absolue, selon ses propres données et alors que le décompte officiel se poursuit, lors des élections qui se sont tenues dimanche en Birmanie. . / EPA / LYNN BO BO

Yangon, 11 novembre . .- Le parti dirigé par la lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, a assuré ce mercredi avoir obtenu la majorité absolue, selon ses propres données et alors que le décompte officiel se poursuit, lors des élections tenues le Dimanche en Birmanie.

La Ligue nationale pour la démocratie (LND) a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle avait obtenu au moins 353 sièges à l’Assemblée législative bicamérale des 476 en litige lors des élections, ce qui leur permettra de gouverner seuls.

Pendant ce temps, la commission électorale a jusqu’à présent annoncé officiellement les résultats de moins de 100 sièges alors qu’elle continue de compter lentement les votes.

L’entité a confirmé la veille que Suu Kyi avait gagné dans le district de Kawmhu, une municipalité située à 50 kilomètres au sud de Yangon, où elle avait également participé aux élections de 2015.

La dirigeante, dont l’image internationale a chuté pour sa défense de l’armée contre l’accusation de génocide contre les Rohingyas devant la Cour internationale de justice (CIJ), a obtenu 83,83% des suffrages exprimés dans sa circonscription.

Bien que la NLD ait remporté la majorité absolue, comme lors des élections de 2015, elle se heurtera à des contraintes politiques imposées par la puissante armée birmane, qui a dirigé le pays d’une main de fer pendant près d’un demi-siècle.

Les militaires réservent 166 sièges soit 25% du Parlement, conformément à la Constitution élaborée par eux-mêmes, ce qui leur donne en pratique le droit de veto pour modifier la Magna Carta, qui leur accorde également les ministères influents de l’Intérieur, des Frontières et Défendre.

En raison de conflits armés dans diverses régions du pays, les élections ont été annulées dans 51 circonscriptions, la grande majorité étant habitée par des minorités ethniques, laissant 22 sièges législatifs vacants.

La plupart de ces circonscriptions se trouvent dans l’État d’Arakán (à l’ouest), théâtre depuis deux ans de la guerre acharnée entre les forces armées et la guérilla ethno-nationaliste de l’armée arakan et le seul territoire où un parti régional, le Parti national d’Arakán, a obtenu plus de voix que la NLD.