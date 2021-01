Après le premier mois de tourisme pandémique, les données qui ressortent du certificat d’été de l’application Cuidar indiquent que la destination la plus choisie par les vacanciers a été le Partido de La Costa, dépassant même Mar del Plata, qui perd ainsi sa place traditionnel comme lieu de prédilection pour le tourisme argentin.

Lors du premier long week-end de 2021, la tendance du 8 décembre dernier et des vacances de Naideños a été ratifiée, occasions au cours desquelles le Parti de La Costa a également dépassé la municipalité de General Pueyrredón et toutes les destinations nationales. Selon les données du Ministère du Tourisme de la Nation, il y a eu 219558 entrées au Partido de La Costa tandis que pour le général Pueyrredón, il y a eu 131590. Laissé derrière Villa Gesell (83.456) et Pinamar (78.154) dans un classement dont le top 5 est complété par une autre destination balnéaire de Buenos Aires, Monte Hermoso.

Le Partido de La Costa a toujours été l’une des principales destinations touristiques d’Argentine. Mais cette saison, avec la nouveauté de la deuxième voie de la Route 11 conclue, elle a un autre point en sa faveur: elle dispose de 96 kilomètres de plage sur ses 14 emplacements. De la Costa Esmeralda, au sud du quartier, à San Clemente, au nord de La Costa, avec l’océanarium classique déjà avec ses portes ouvertes, en passant par des destinations très familières, telles que San Bernardo, Santa Teresita et Mar de Ajó, plus boisé, comme Côte Est et Lucila del Mar ou plus populaire, comme Mar del Tuyú et Las Toninas.

Pour profiter de ce vent favorable, le quartier a lancé une campagne de communication auprès des médias et des réseaux sociaux afin de promouvoir les attraits de ses spas.

Afin de faire preuve de responsabilité dans le cadre de l’urgence sanitaire, durant cet été Les événements traditionnels qui ont convoqué les principaux artistes et groupes musicaux à des spectacles de masse n’auront pas lieu. En retour, le Partido de La Costa propose aux touristes des activités de plein air pour faire du sport et faire de l’exercice en favorisant un mode de vie sain.

Parmi les propositions touristiques de ces plages, situées à seulement 310 kilomètres de la ville de Buenos AiresIl y a du vélo, des balades guidées à vélo pour connaître en profondeur la beauté des coins côtiers, ou des promenades de nuit, également avec un guide, qui offrent la possibilité de redécouvrir les paysages sous le ciel nocturne.

Une autre alternative intéressante en termes d’activités gratuites à faire en famille pendant les vacances est la proposition La Costa Bio, un tour sur les sentiers de la nature pour en apprendre un peu plus sur la faune et la flore locales. Il y a aussi l’offre de cours et d’activités physiques dans les Paradores municipaux de La Costa. Yoga et gymnastique face à la mer.

Un fait à garder à l’esprit pour ceux qui en ce moment décident où passer leurs vacances est que le Partido de La Costa, un quartier d’environ 100000 habitants, est l’une des municipalités de la province qui a le mieux vécu la pandémie, ayant le moins de cas par habitant. Lors de la conduite sur la route 11, récemment aménagée en double voie sur toute la longueur de La Costa, les affiches rappellent l’importance de suivre les mesures de prévention sanitaire.

Dans le cas où il est déjà décidé de voyager à La Costa sur un plan de vacances, il faut savoir qu’en argentina.gob.ar/verano, le certificat d’été est traité pour circuler avec des raisons touristiques qui seront nécessaires comme contrôle pour entrer dans la fête. de La Costa, comme dans tous les centres touristiques cet été 2021.

