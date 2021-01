La caravane de migrants à la frontière américano-mexicaine “ne sera pas ouverte à tout le monde”. Il s’agit d’une nouvelle crise migratoire à laquelle l’administration nord-américaine doit faire face avec le groupe qui avance depuis l’Amérique centrale.

Jusqu’à la fin de 2020, le nombre approximatif de Latino-Américains vivant aux États-Unis est d’environ 59 millions de personnes, soit 18% des plus de 325 millions d’habitants.

Le président Joe Biden et son équipe, lorsqu’ils se réfèrent aux questions d’immigration, suivent de près l’avancée de la caravane de migrants du Honduras avec quelque 9 000 personnes, bien qu’ils suggèrent aux participants d’éviter «le voyage dangereux» et de ne croire «au mensonge» que quiconque pourra franchir la frontière.

Pendant les campagnes du régime mourant, encourageant un coup d’État, ses associés ont répandu l’idée que le démocrate «voulait des frontières ouvertes», puisque c’est l’équipe de Biden et le vice-président élu Kamala Harris indiquent qu’un système de Une immigration «juste, humaine et ordonnée». Le thème central de la nouvelle administration est également mis en avant, il s’agira d’optimiser au maximum la santé globale et l’incidence des pandémies actuelles.

«Notre plan à long terme pour parvenir à une migration sûre, légale et ordonnée se concentrera sur la lutte contre les causes profondes dans la région, l’élargissement des voies légales et la repenser le traitement des demandes d’asile, il faudra du temps pour surmonter les défis créés par les politiques chaotiques et cruelles de les quatre dernières années et celles présentées par le COVID-19 », commente le conseiller de l’équipe du nouveau président, demandant l’anonymat.

La caravane du Honduras est composée de deux groupes, l’un de 6000 personnes bloquées au Guatemala et l’autre de 3000 qui se dirige vers le Mexique, où des organisations civiles, telles que l’Institut pour les femmes dans l’immigration et une coalition de 60 groupes de défense des droits de l’homme et défense des immigrés, sont en alerte pour le déploiement éventuel de la garde nationale.

Les autorités guatémaltèques ont déployé des centaines de militaires pour bloquer la route des immigrés, comme le montrent des vidéos publiées sur Twitter par des journalistes envoyés dans la région.

Au cours du week-end, des affrontements ont opposé des immigrés et des militaires guatémaltèques. Les voyageurs se sont retrouvés bloqués dans le département de Chiquimula, à quelque 200 kilomètres à l’est de la capitale guatémaltèque. Ce gouvernement traite la mobilisation comme une «question de sécurité nationale».

“Nous parlons de sécurité nationale”, a déclaré le directeur de l’Institut guatémaltèque des migrations, Guillermo Díaz, selon un rapport des agences d’information.

Susan Rice, L’ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Susan Rice, qui assumera la direction du Conseil national de politique dans la nouvelle administration, a annoncé que le plan sera un nouveau système de refuge et d’asile.

“Nous élargirons les canaux légaux de migration, permettant aux gens de demander la réinstallation des réfugiés et des travailleurs temporaires et d’autres programmes basés sur l’emploi”, a-t-il déclaré dans un entretien avec les médias espagnols.

Les élections présidentielles américaines du 3 novembre ont marqué la fin du mandat de Donald Trump et le 20 janvier, le démocrate Joe Biden arrive à la Maison Blanche. Un tournant dans la politique américaine qui aujourd’hui 20 janvier sera officiellement connu. Mais cet acte se voit avec les retards de la violence du Trumpisme ou de l’univers marginal, sommés de provoquer le désordre et la destruction de la capitale,

Des entretiens avec des porte-parole du parti Democrta révèlent qu’il y a consensus sur une recomposition de la relation des États-Unis avec l’Europe et un certain changement dans la relation complexe avec l’Amérique latine. Dans ce cadre, elle pourrait réduire la pression contre Cuba et le Venezuela, comme l’a encouragé le président Obama.

Il y a une plus grande coïncidence que le Brésil serait le pays le plus touché de la région latino-américaine par l’administration Bolsonaro, dont le gouvernement a maintenu des similitudes avec le républicain nord-américain, ” Bolsonaro pensait jouer dans les ligues majeures avec l’aval de Trump, mais Biden n’a pas beaucoup d’inclination. pour lui », disent les interviewés par D16.

L’Amérique latine a été oubliée. Pour l’écrivaine Telma Luzzani, le changement des liens avec l’Amérique latine se fera à plus d’un titre. «En arrière-plan, rien ne changera, mais beaucoup sous la forme. Biden pourrait établir des relations plus complètes et harmonieuses ».

LE PAYS RECEVANT

Les élections de 2020 laissent un pays divisé en deux parties. La moitié de l’électorat est de fervents partisans du populisme nationaliste qui s’est tourné vers la droite du Parti républicain. Un pays marqué par une «fracture» sociale et politique. Les valeurs libérales traditionnelles des démocrates se sont heurtées au «trumpisme», qui apparaît comme un parapluie unificateur de différentes expressions de l’extrême droite et des groupes conservateurs ».

Il a été consolidé à partir d’une droite populiste radicale et dure qui se confond avec l’ancien complexe du racisme blanc, provenant principalement des secteurs du sud du pays, et qui réédite un climat de division qui pour de nombreux analystes américains évoque celui qui existait. à la veille de la guerre civile entre 1861 et 1865.

Pour une majorité de professeurs d’université et de familles latino-américaines, elles semblent augurer d’un retour à la coopération internationale, à la lutte contre le changement climatique et à l’ouverture à la diversité, entre autres fronts retardés. Ils estiment que le multilatéralisme sera l’un des principaux points de divergence avec le gouvernement précédent.

Il ne fait aucun doute que les États-Unis vont reconstruire leurs relations avec l’Europe, avec l’Amérique latine, comme Cuha et le Venezuela, et en particulier réviser ou suspendre le refuge ou l’asile d’anciens présidents latino-américains qui ont fui la justice et qui sont restés résidents aux États-Unis et L’Europe . Un cas qui se démarque dans les domaines académiques est la résidence du couple présidentiel péruvien Alejandro Toledo et de son épouse, des juges et des fonctionnaires qui ont fui aux États-Unis et en Europe. Au Pérou, Fujimori, d’anciens ministres apristes et des administrations Kuscinski, Humala et Toledo sont emprisonnés.

Plusieurs analystes s’accordent à dire que le pays le plus touché de la région d’Amérique latine sous le mandat de Biden sera le Brésil. Pour Borón, il y aura probablement une redéfinition du rôle du géant latino-américain: “Bolsonaro pensait jouer dans les ligues majeures avec l’aval de Trump, mais Biden n’a pas beaucoup de penchant pour lui”.

Des études provenant de diverses universités et ONG affirment avec plus de prudence et d’optimisme que les différences entre les deux principaux partis américains “sont de peu d’importance” et que ceux qui ont les fils de la politique du pays ne sont pas les dirigeants de ces formations mais plutôt “qui établit réellement les grandes orientations de la politique intérieure et étrangère sont ce que certains politologues américains appellent «l’État profond».

Ils se réfèrent à la structure du système, avec une constellation de groupes d’intérêts, de lobbies, de grandes entreprises, Wall Street, tous complices d’une sorte de porte tournante où les gens vont de l’Etat aux entreprises privées et de celles-ci à l’Etat ». Sans aucun doute, le grand défi du nouveau président sera de gouverner un pays dans lequel pratiquement la moitié de l’électorat est de fervents partisans du populisme nationaliste de Donald Trump.

L’histoire des siècles derniers est celle de la séparation progressive d’un monde capable de développement endogène, et donc de démocratie, et d’un autre monde (par ailleurs dominé par le premier) qui poursuit un développement exogène, dans une ligne de défense traditionaliste, populiste et même national-révolutionnaire, mis en mouvement de manière autoritaire par une élite dirigeante nationale ou étrangère.

Inscrivez-vous à notre newsletter