Par Foo Yun Chee

BRUXELLES, 13 novembre (.) – Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, a présenté ses excuses au commissaire de l’Union européenne, Thierry Breton, pour un document interne divulgué qui propose des moyens de contrer les nouvelles règles européennes strictes pour les entreprises en La technologie.

Pichai et Breton ont échangé leurs points de vue lors d’une vidéoconférence jeudi soir, la troisième de cette année, selon un communiqué de la Commission européenne.

“Internet ne peut pas rester un” Far West “: nous avons besoin de règles claires et transparentes, d’un environnement prévisible et de droits et obligations équilibrés”, a déclaré Breton à Pichai.

L’appel est intervenu après qu’un document interne de Google a décrit une stratégie de 60 jours pour contrer la pression de l’Union européenne en faveur des nouvelles règles, après avoir gagné des alliés aux États-Unis pour rejeter Breton.

L’appel était une initiative de Google avant que le document ne soit divulgué.

Breton a sorti le document et l’a montré à Pichai lors de l’appel, affirmant qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser des tactiques du siècle dernier, a déclaré une personne familière avec l’appel.

Pichai s’est excusé pour la manière dont le document a été publié, qu’il n’avait ni vu ni signé, et a déclaré qu’il serait directement lié à Breton, selon une autre personne proche de l’appel.

Google a déclaré que les deux avaient eu une conversation franche mais ouverte.

“Nos outils en ligne ont sauvé la vie de nombreux particuliers et entreprises pendant les verrouillages, et Google s’est engagé à continuer à innover et à créer des services qui peuvent contribuer à la reprise économique de l’Europe après le COVID”, a déclaré le porte-parole Al Verney dans un communiqué. (Rapport de Foo Yun Chee, édité en espagnol par Daniela Desantis)