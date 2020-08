Le géant minier Rio Tinto a dépouillé son PDG de 3,5 millions de dollars américains lundi après que la société ait détruit un site du patrimoine aborigène vieux de 46 000 ans pour agrandir une mine de minerai de fer en Australie.

La société anglo-australienne a fait sauter des abris sous roche dans la gorge de Juukan, dans la région reculée de Pilbara, en Australie occidentale, le 24 mai, détruisant l’un des premiers sites connus occupés par les peuples autochtones d’Australie.

Le PDG de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, perdra 2,7 millions de livres (3,5 millions de dollars) de primes de performance à la suite de l’incident, a annoncé la société lundi après un examen de haut niveau.

Le chef de la division du minerai de fer Chris Salisbury et le chef des relations avec les entreprises Simone Niven perdront également respectivement 792 000 $ US et 687 000 $ US.

L’examen mené par le conseil d’administration a révélé que Rio Tinto avait obtenu l’autorisation légale de faire sauter les sites, mais que ce faisant « était en deçà des normes et des directives internes que Rio Tinto s’était fixées ».

Il a conclu que « aucune cause fondamentale ou erreur » n’avait directement conduit à la destruction, mais plutôt « le résultat d’une série de décisions, d’actions et d’omissions sur une longue période ».

Le président de Rio Tinto, Simon Thompson, a déclaré qu’il y avait eu «de nombreuses occasions manquées pendant près d’une décennie» et que l’entreprise n’avait pas respecté les communautés locales et leur patrimoine.

« Bien que la revue fournisse un cadre clair pour le changement, il est important de souligner que c’est le début d’un processus, pas la fin », a-t-il déclaré.

« Nous mettrons en œuvre de nouvelles mesures et une gouvernance importantes pour nous assurer de ne pas répéter ce qui s’est passé à Juukan Gorge. »

Thompson a déclaré que la société travaillerait pour rétablir la confiance avec les communautés aborigènes de Pinikura et Puutu Kunti Kurrama (PKKP), qui sont les propriétaires traditionnels de la région.

Rio Tinto a initialement défendu son dynamitage dans la gorge de Juukan comme autorisé en vertu d’un accord de 2013 avec le gouvernement de l’État.

Mais les protestations émouvantes des dirigeants autochtones, qui ont déclaré qu’ils n’avaient été informés de l’explosion prévue que lorsqu’il était trop tard pour l’empêcher, ont conduit l’entreprise à présenter des excuses.

L’importance culturelle de la gorge de Juukan a été confirmée par une fouille archéologique effectuée dans l’un des abris sous roche un an après que Rio Tinto ait obtenu l’autorisation d’exploser dans la région.

Les fouilles ont permis de découvrir le plus ancien exemple connu d’outils en os en Australie – un os de kangourou aiguisé datant de 28000 ans – et une ceinture en cheveux tressés que les tests ADN liés aux peuples autochtones vivant encore dans la région.

Le gouvernement de l’État d’Australie occidentale examine actuellement les lois régissant les opérations minières à proximité des sites du patrimoine autochtone.

