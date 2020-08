« C’est intéressant. Pas trop épais », a déclaré Jim Crawford, un chimiste atmosphérique portant un patch contre le mal des transports derrière l’oreille. C’était l’après-midi de la fin de juillet 2019 et Crawford se dirigeait vers un écheveau de fumée de feu de forêt visible depuis le cockpit d’un ancien avion à réaction commercial que la NASA avait installé dans un laboratoire aéroporté. Dans la cabine, 35 scientifiques et ingénieurs étalonnaient leurs instruments. L’ambiance était câblée: leurs outils, la plupart conçus pour mesurer les polluants urbains, fonctionneraient-ils dans un air épais avec des particules? Comment l’avion de 50 ans réagirait-il dans une colonne de fumée? Le DC-8 frémit et sursauta en entrant dans un panache élevé à 12 000 pieds de haut par un incendie à l’extérieur de Missoula, au Mont. «Quarante-cinq secondes, puis faites demi-tour», a indiqué Crawford aux pilotes. La turbulence était étonnamment douce et il voulait y revenir.

Ce n’était que le troisième vol du segment aérien de FIREX-AQ, un ambitieux projet de trois ans dirigé par la National Oceanic and Atmospheric Administration et la NASA. Il tente de détecter la composition chimique précise de la fumée émise par les brûlures de biomasse et de déterminer, entre autres, quand et pourquoi, elle est la plus dangereuse pour la santé humaine. Pendant six semaines l’été dernier, le DC-8 et une paire de Twin Otters équipés d’instruments d’échantillonnage atmosphérique ont traversé plus de 100 colonnes différentes. Ils allaient d’une bulle de fumée s’élevant d’une minuscule brûlure agricole dans le Kansas à un nuage de champignons qui s’est élevé à 31000 pieds de l’incendie de Williams Flats dans l’État de Washington, une brûlure d’un scientifique comparée à une éruption volcanique. Jamais auparavant la fumée de la biomasse n’avait été étudiée avec autant de détails et de portée. Bien que les incendies contribuent jusqu’à un tiers de toutes les particules dans l’atmosphère, «il existe très peu d’études qui examinent le rôle spécifique des différents composants de la fumée sur la maladie et la gravité de la maladie lorsque les personnes sont exposées», a déclaré un directeur de la Agence de protection de l’environnement en 2018.

Nous savons que l’exposition chronique aux particules fines, qui se trouve dans toute fumée, peut entraîner des maladies cardiaques et pulmonaires, des battements cardiaques irréguliers et une aggravation de l’asthme, entre autres problèmes. On estime qu’il est à l’origine de 4,2 millions de décès prématurés dans le monde en 2016. De même, une exposition à long terme à l’ozone, un gaz qui peut se former via des réactions chimiques lorsque la fumée pénètre dans l’atmosphère, est responsable d’au moins un million de décès prématurés par an. Ce qui nous manque, c’est une compréhension fondamentale de la manière et du moment où ces composants toxiques et d’autres se forment dans différents types de fumée de biomasse. Actuellement, les régulateurs de la qualité de l’air traitent les émissions de toutes les brûlures de biomasse de la même manière, même si ce n’est pas le cas. En apprenant ces processus, l’équipe FIREX-AQ espère améliorer la précision des prévisions d’émissions de feux de forêt, afin que les entraîneurs sachent mieux quand annuler la pratique de football, les hôpitaux peuvent anticiper un afflux de personnes immunodéprimées et les régulateurs peuvent protéger les travailleurs extérieurs contre une exposition dangereuse. . Leurs données pourraient également aider les gestionnaires des terres à allumer des brûlures contrôlées, ce qui atténuerait la gravité et les effets sur la santé des futurs incendies de forêt.

Crawford a vérifié sa tablette, faisant défiler les mises à jour en temps réel des centaines de particules et de gaz échantillonnés. La dernière fois qu’il avait volé dans le DC-8, c’était pour étudier les polluants urbains à Séoul, en Corée du Sud. Même dans les petites villes, a-t-il déclaré, les chercheurs constatent une pollution bien pire que celle dont lui et son équipe ont été témoins ce jour-là. «Mais comment tous ces incendies s’additionnent-ils?» Il a demandé. «Quelle quantité d’ozone les incendies produisent-ils? Quelle est la chimie de sa formation? Et comment réguler un phénomène naturel? » Carsten Warneke, chercheur principal de FIREX-AQ, basé au laboratoire de recherche sur les systèmes terrestres de la NOAA à Boulder, au Colorado, explique que les modèles de qualité de l’air traitent la fumée des feux de forêt comme un événement de smog alors qu’il s’agit d’un problème complètement différent.

Environ 350 miles au sud, sur la base de la Garde nationale aérienne de Gowen Field à Boise, Idaho, Warneke et 50 autres scientifiques passaient au crible les schémas météorologiques, les carburants, les données satellitaires en temps réel et les mises à jour des incendies en cours pour déterminer lesquels des incendies de forêt de l’Ouest se sont rencontrés le plus de critères pour les objectifs de FIREX-AQ. «Il y a beaucoup de scientifiques et ils veulent tous des choses légèrement différentes», a déclaré Amber Soja, chercheuse associée à l’Institut national de l’aérospatiale, chargée d’informer les 400 chercheurs impliqués dans FIREX-AQ sur l’activité incendie de ce jour-là. .

Pour la mission d’aujourd’hui, l’équipe avait choisi le North Hills Fire dans le Montana alors que le DC-8 roulait sur la piste pour le décollage. Il avait la colonne de fumée la plus prononcée des neuf incendies envisagés. Sur une superficie relativement petite de 4 600 acres, l’incendie n’était absolument pas remarquable – et c’est ce qui le rendait scientifiquement attrayant. Bien que les pompiers du US Forest Service travaillent toujours pour contrôler les flammes, ils ont accordé au DC-8 la permission d’échantillonner le panache à différents moments dans le temps et dans l’espace, capturant ainsi ce qui se trouvait dans la fumée et comment elle changeait lorsqu’elle se déplaçait sous le vent, interagissant avec nouvelles conditions et environnements.

Après avoir traversé le panache pour la 16e fois en une heure, Crawford a reçu un message de Warneke au commandement de mission. Il contenait une image satellite d’une colonne de fumée tirant au-dessus des nuages ​​juste en dessous du mont Shasta en Californie, à près de 800 miles au sud-ouest. Warneke avait dessiné un cercle autour du panache et griffonné à côté de lui à l’encre rouge, « ALLEZ ICI MAINTENANT! »

Un projet sans précédent

FIREX-AQ, ou Fire Influence on Regional to Global Environments and Air Qualilty, est né dans le Fire Lab du Montana. Là, le chimiste de recherche de la NOAA, Jim Roberts, qui faisait partie de l’équipe qui a développé une technique de mesure de l’azote atmosphérique pendant la crise de l’ozone des années 1970, s’était intéressé à enquêter sur les acides présents dans la fumée des feux de forêt. En 2009, en brûlant des branches de pin ponderosa et d’autres combustibles caractéristiques de l’ouest des États-Unis, il a trouvé un composé particulièrement nocif appelé acide isocyanique. Une exposition régulière chez l’homme, provenant de sources telles que la cigarette et les incendies de cuisine, peut provoquer des cataractes, de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies cardiaques. Peu de temps après, Roberts était dans son bureau de Boulder, au Colorado, lorsque l’incendie le plus destructeur de l’histoire de l’État s’est déclaré, brûlant des dizaines de milliers d’acres et détruisant plusieurs centaines de maisons à la périphérie de la ville.

Curieux de savoir si ses découvertes de laboratoire résisteraient dans le monde réel, Roberts a sorti un instrument qui mesure les acides pour tester l’air de Boulder. Il a trouvé la plus forte concentration d’acide isocyanique jamais mesurée dans l’atmosphère. Avant cela, personne n’avait pensé à le chercher. «Je n’ai pas dormi pendant deux nuits», dit-il. «La communauté des brûleurs de biomasse ignorait complètement que l’acide isocyanique était en fumée. Que ne savions-nous pas d’autre? »

De manière générale, la qualité de l’air dans les villes américaines s’est grandement améliorée depuis que le Congrès a adopté la Clean Air Act en 1970. Mais lorsque des incendies de forêt brûlent près des zones urbaines, la fumée annule ces gains. En 2019, les huit villes les plus polluées d’Amérique en termes d’ozone se trouvaient toutes à l’Ouest. Par mesure des PM 2,5 – particules de moins de 2,5 microns qui peuvent s’incruster dans les poumons humains et entrer dans la circulation sanguine – 23 des 25 principales villes se trouvent dans l’Ouest ou en Alaska. Cette tendance est presque certaine: le Service forestier prévoit désormais un doublement de la superficie annuelle brûlée d’ici 2050.

Le changement climatique est le principal responsable de ce problème: l’Occident devient de plus en plus chaud et sec. En juillet 2019, le modélisateur du climat Park Williams de l’Université de Columbia a publié des résultats dans la revue Earth’s Future, montrant que la multiplication par cinq de la superficie brûlée en Californie entre 1972 et 2018 était très probablement liée à une augmentation de 1,4 degré Celsius des températures des journées chaudes. Le réchauffement anthropique, dit-il, est à blâmer.

Les conditions forestières jouent également un rôle important dans l’aggravation des incendies. Après 100 ans de répression agressive des incendies qui étaient essentiels pour les écosystèmes occidentaux, la densité de nombreuses forêts dépasse désormais leurs normes historiques. Par exemple, dans certaines parties des Sierras de Californie, il y a 1 000 arbres par acre alors qu’il y en avait autrefois entre 50 et 70. Pendant ce temps, les humains continuent de se déplacer vers des biomes adaptés au feu. Dans les années 1990, 30,8 millions de personnes aux États-Unis vivaient à côté ou sur des terres qui brûlaient régulièrement; 43,4 millions le font deux décennies plus tard. La convergence meurtrière de ces tendances était pleinement affichée dans Camp Fire en 2018, un incendie qui a rasé la ville de 26800 habitants de Paradise, en Californie, brûlant 18804 bâtiments et tuant au moins 85 personnes, la plupart avant que le soleil ne se soit complètement levé.

Environ 4% de la planète entière brûle chaque année, et l’augmentation de la destructivité n’est pas seulement un problème américain. Au moment d’écrire ces lignes, les feux de brousse australiens qui ont éclaté à la fin de 2019 avaient brûlé plus de deux fois la superficie combinée des incendies de Californie en 2018 et des incendies de l’Amazonie en 2019. Bien que la superficie totale qui brûle chaque année diminue à mesure que les lieux naturels sont convertis en ranchs et en terres cultivées, le changement climatique favorise désormais les incendies dans des environnements qui n’ont aucun historique de brûlures déchaînées tout en intensifiant les incendies dans les endroits qui le font. À l’été 2018, l’Irlande du Nord a connu de grands incendies sans précédent. Il en a été de même pour 7,4 millions d’acres en Sibérie arctique et subarctique. Le scientifique du feu Stephen Pyne, professeur émérite à l’Arizona State University, a surnommé cette époque le Pyrocène.

Les scientifiques de la NOAA ne sont pas venus directement à la fumée des feux de forêt; l’ignorer est devenu impossible. Au début des années 2000, alors qu’ils étudiaient la brume transportée vers l’Arctique de l’Alaska via l’Asie, ainsi que la qualité de l’air en dehors des villes du nord-est, ils ont été surpris de voir les empreintes chimiques des incendies de forêt estampées partout dans leurs données. «Nous nous sommes concentrés sur la pollution urbaine au fil des ans, mais nous volions à travers ces zones urbaines et voyions toutes ces choses des incendies de forêt», dit Roberts. Il est devenu convaincu que la fumée et la qualité de l’air méritaient tout le poids de la recherche de la NOAA. À l’époque, comme aujourd’hui, les prévisions d’observation des émissions d’incendies n’étaient pas fiables. Dans un article de 2008 du Journal of Applied Remote Sensing, une comparaison de quatre modèles d’émissions de feu a révélé que les estimations des contributions mensuelles au carbone atmosphérique pouvaient être multipliées par 10. sur les données recueillies à partir de seulement 39 événements différents d’incendies – un manque de données compte tenu de la variabilité des incendies.

Leur intérêt a piqué, Roberts et Warneke, partenaires de recherche à la NOAA, ont appelé leur collaborateur de longue date Bob Yokelson de l’Université du Montana, qui étudie la fumée des feux de forêt depuis près de 30 ans. Ancien pompier de longue date du Montana, Yokelson a aidé à diriger la version initiale de FIREX-AQ. Jusqu’à il y a 20 ans, dit-il, les recherches sur le terrain sur la fumée des incendies de forêt n’étaient effectuées que par lui et quelques autres professeurs d’université qui louaient un Twin Otter, le chargeaient avec des instruments et l’outillaient autour des bords des colonnes de fumée. Ils étaient intéressés par les mêmes aérosols, particules et gaz attirant l’attention de FIREX-AQ, mais leurs mesures étaient beaucoup plus grossières. Yokelson exagérait la simplicité du terrain, mais les moyens nécessaires pour exécuter un projet global n’avaient jamais été déployés. C’était tout simplement trop cher et risqué. «Nous volions aveuglément dans le futur», a déclaré Yokelson.

Après qu’une série de saisons de fumée historiquement sévères ait clarifié que l’âge du feu était arrivé, des millions de dollars de financement pour de grandes campagnes de recherche ont suivi. En plus du DC-8, qui pouvait voler à haute altitude et sur une grande distance, l’équipe FIREX-AQ a équipé des avions à hélices agiles d’instruments d’échantillonnage de la qualité de l’air pour voler plus bas et plus près des colonnes, ainsi que des communautés rurales inondées de fumée. Ils ont également équipé des camions pour renifler la fumée au sol. Sur le jet, ils ont déployé des lasers de différentes longueurs d’onde pour cartographier une colonne de fumée en trois dimensions en temps réel; il y avait un instrument pour détecter l’acétonitrile, un produit chimique connu pour être une espèce indicatrice de la combustion de la biomasse, tandis que d’autres capteurs recherchaient le carbone noir et brun, la composition des aérosols submicroniques et une longue liste d’autres composants. Cette compilation d’outils mesurerait les particules et les gaz sous autant de formes et de tailles que la technologie de pointe pourrait en capter.

En déterminant à une résolution plus fine ce qui se trouve dans la fumée et les processus par lesquels ses produits les plus méchants se forment, les prévisionnistes de la qualité de l’air pourraient mieux prédire les impacts des émissions de feux de forêt sur la santé humaine. Savoir comment la fumée diffère entre les types d’incendies pourrait également alléger le fardeau de la gestion des incendies, en particulier lorsqu’il s’agit d’allumer des brûlures dirigées. Ces feux contrôlés et de faible intensité imitent les feux naturels et sont allumés pour réduire la quantité de combustible disponible pour les futurs feux de forêt. Ils sont également notoirement difficiles à déclencher pour des raisons sociales, environnementales et réglementaires. L’EPA réglemente rigoureusement la fumée des feux dirigés, malgré le fait qu’aucune étude sur le terrain n’ait démontré que les émissions des brûlures de faible intensité sont tout aussi toxiques que celles des flammes sauvages déchaînées.

«Quand il s’agit de fumer dans le ciel, il faut me payer maintenant ou me payer plus tard», dit Soja. Elle veut dire que si les gestionnaires choisissent d’allumer les incendies selon leurs propres conditions ou de laisser la nature décider du moment où les paysages adaptés au feu brûlent, le ciel sera enfumé. Pourtant, certains types de fumée peuvent être pires pour la santé humaine que d’autres. «Nous devons comprendre les facteurs d’émission afin que les gens puissent prendre de meilleures décisions sur le terrain.»

La variabilité des COV

À l’automne 2016, l’équipe FIREX-AQ s’est rendue au Fire Lab du Montana pour commencer à décoller les couches d’émissions. Pour comprendre ce qu’est devenue la fumée sous le vent et comment elle produisait des aérosols nocifs et de l’ozone, ils devaient comprendre son contenu au point d’allumage. Peut-être que certaines plantes, une fois brûlées, ont créé de la fumée avec plus d’ozone et de PM 2,5 que d’autres?

L’équipe a collecté des pins ponderosa du Montana, des arbustes lilas de Californie, des chênes d’Arizona et 18 autres groupes d’espèces régulièrement brûlés dans l’Ouest. Ils ont séché et pesé les plantes, puis les ont étalées sur du grillage tissé sous une hotte de ventilation massive. Ils ont allumé deux feux avec chaque type de combustible: une brûlure couvante où la fumée montante semblait visqueuse comme de la lave et une brûlure plus chaude où la fumée se levait avec le feu en signe de salut.

Ce qu’ils ont découvert, de façon surprenante, c’est que la température du feu dictait les émissions bien plus que le type d’usine qui brûlait. Certains composés organiques volatils (COV) ont été émis lors de brûlures à basse température, tandis que d’autres se sont manifestés principalement lors de brûlures à haute température. La température du feu pourrait être utilisée pour prédire environ 80% de ces émissions, résultats publiés en 2018 dans Atmospheric Chemistry and Physics.

Pour certaines de ces brûlures, les chercheurs ont capturé des échantillons de fumée et les ont collés dans un sac en téflon éclairé par des rayons ultraviolets pour simuler la lumière du soleil. Ils se sont intéressés aux PM 2,5, qui sont émis par tous les incendies. Une exposition à long terme peut être mortelle, même lorsque les niveaux sont inférieurs aux limites de l’EPA. En 2017 et 2018, plus de 10 millions de personnes dans l’Ouest ont été exposées à des niveaux de PM 2,5 dépassant les normes de qualité de l’air de l’EPA. Dans 30 ans, ce nombre devrait être plus proche de 82 millions. D’ici 2100, l’inhalation chronique de fumée de feu de forêt devrait tuer 40000 personnes par an rien qu’aux États-Unis.

Dans les sacs, la sortie initiale de PM 2,5 s’est dissipée rapidement et les niveaux de particules ont diminué, comme prévu. Mais dans certaines expériences, après plusieurs heures, certains produits chimiques ont commencé à se condenser. Comme des perles de mercure se rassemblant, d’autres particules se sont déposées sur ces surfaces de croissance jusqu’à ce que les niveaux de PM 2,5 qui avaient plongé quelques heures avant de s’épanouir sous une nouvelle forme. Warneke n’était pas sûr du processus qui expliquait la re-formation de PM 2,5, mais il pensait avoir trouvé un point de départ. Il a augmenté le plus souvent en présence de catéchol, une grosse molécule dans un bloc de bois qui a été émis par des feux couvants. Le plus intrigant à propos de cette découverte était l’idée que s’ils établissaient un lien entre la température d’un incendie et la production de PM 2,5, il serait alors possible de prévoir les émissions de PM 2,5 d’un incendie à partir de satellites qui mesurent déjà l’intensité du feu. Lui et Matt Coggon, un chercheur scientifique à la NOAA, ont également découvert que le catéchol peut jouer un rôle clé dans la formation d’ozone liée aux incendies de forêt.

L’ozone diminue la fonction pulmonaire après une exposition répétée. Ce n’est pas une émission directe de feux de forêt; il se forme plutôt lorsque l’oxyde d’azote, les COV et la lumière du soleil se mélangent dans les bonnes proportions. Il y a toujours des COV dans la fumée et la lumière du soleil est un proche associé des flammes. Mais la production d’azote dans les incendies de forêt est nuancée. Les brûlures couvantes libèrent de l’ammoniac, une forme non réactive d’azote, des plantes. Les brûlures chaudes libèrent de l’oxyde d’azote, qui est volatil. «La chose la plus délicate est que la chimie d’un panache est assez chaude», dit Coggon. « Il se transformera même en une heure sur les grands incendies en quelque chose de très différent de ce qui a été émis initialement. »

Les raisons de ces changements sont bien comprises depuis près de 20 ans. Dans les grands incendies de forêt, l’oxyde d’azote libéré par les plantes par les flammes est entraîné dans la fumée et transporté dans la troposphère supérieure par la chaleur du feu. En grimpant, certains des composés réagissent avec les radicaux jusqu’à ce que, après une cascade de réactions, ce qui a commencé comme de l’oxyde d’azote puisse devenir du nitrate de peroxyacétyle (PAN), une molécule relativement stable lorsque les températures sont suffisamment froides. Tant que la fumée continue de dériver aux températures plus fraîches de la haute troposphère, l’azote est emprisonné et le processus de production d’ozone est essentiellement gelé.

Mais lorsque la fumée commence à retomber dans les températures plus chaudes à basse altitude, le PAN se décompose et l’oxyde d’azote revient. Soudainement, à des centaines, voire des milliers de kilomètres sous le vent du feu, l’ozone peut se former dans des volumes toxiques pour l’homme. Cela aide à expliquer pourquoi, lors de certains événements de feux de forêt, les niveaux d’ozone augmentent dans les villes du Midwest ou même de l’Est lorsque les panaches nés à l’Ouest dérivent vers l’est. Les zones urbaines, déjà riches en oxyde d’azote provenant des voitures et de l’industrie fonctionnant aux combustibles fossiles, peuvent dépasser considérablement leur dépassement de la qualité de l’air lorsque les émissions de feux de forêt soufflent dans la ville par une chaude journée d’été. Ces conditions ont donné à Seattle la pire qualité de l’air au monde à plusieurs reprises en 2018.

Ce que Coggon et Warneke voulaient savoir, c’est s’il y a d’autres molécules émises par les incendies qui jouent un rôle similaire au PAN. Au cours de leurs études en laboratoire, ils ont découvert des catéchols, les précurseurs de la nitroaromatique, qui, curieusement, sont utilisés pour traiter la toux. Au début, ce n’était pas une découverte particulièrement intéressante – juste une autre molécule parmi les centaines de COV qu’ils avaient identifiés. Mais dans les deux ans qui ont suivi les travaux de laboratoire, Coggon a développé un modèle chimique suggérant que la nitroaromatique pourrait jouer un rôle clé dans le cycle de vie de l’azote et donc dans la formation de l’ozone. «Quand ils étaient là-bas, il y avait moins d’ozone», dit-il.

Après avoir examiné ce qu’il a appelé des calculs de fond de l’enveloppe basés sur les essais du modèle, Coggon a soupçonné que les incendies de forêt devraient produire des volumes importants de nitroaromatiques. Ces molécules n’avaient jamais été étudiées dans ce contexte. Ainsi, en modifiant un outil existant, Warneke et Coggon ont développé un dispositif permettant d’analyser la concentration de molécules dans l’air au dixième de seconde. Appelé spectromètre de masse à réaction de transfert de protons et suffisamment petit pour tenir dans un rack du DC-8, c’est l’instrument qui a fait basculer Coggon sur quelque chose de remarquable pendant le vol.

Signaux dans la fumée

«Nous nous y engageons! Nous nous y engageons maintenant! » Crawford a déclaré au-dessus du système de communication de l’avion alors que le DC-8 commençait à trembler et à émettre un bip. Une heure et demie après avoir quitté le North Hills Fire dans le Montana, le DC-8, lancé dans une descente raide, était arrivé à «GO HERE NOW»: le Tucker Fire de 14 000 acres à l’ombre du mont Shasta. Lorsque l’avion est entré dans le panache, la lumière est devenue orange et une odeur de fumée de bois a envahi la cabine.

Coggon était assis derrière l’aile gauche de l’avion, regardant un écran contenant des données du spectromètre. Le graphique mesurait la composition moléculaire de centaines de COV différents, mais les yeux de Coggon étaient fixés sur le catéchol, qui était maintenant à des volumes très élevés et ralentissait rapidement. «C’est encore plus de choses que ce que nous avons vu il y a deux jours!» il a dit. Le spectromètre n’a pu détecter aucun nitroaromatique – juste leurs composés précurseurs. Mais Coggon avait ses soupçons sur la destination du catéchol. Soudain, il était debout, chancelant entre des tremblements de terre de turbulence à Wyatt Brown, un étudiant diplômé à environ un tiers de la hauteur de la cabine. Brown utilisait un instrument capable de détecter ce que Coggon ne pouvait pas: des aérosols submicroniques tels que les nitroaromatiques. «Le voyez-vous?» Demanda Coggon. Brown désigna l’écran – les nitrocatéchols, un type de nitroaromatique, avaient été détectés sans ambiguïté.

La réaction de Coggon était trop colorée pour être imprimée. Bien qu’il assistait à une confirmation dans le monde réel de la chimie qu’il avait vue dans les modèles, les trésors de données nouvelles n’étaient que le début d’un processus épineux. Coggon a par la suite deviné qu’il faudrait deux ans et des études supplémentaires pour déterminer si le nitrocatéchol était un réservoir d’azote qui, comme le PAN, bloquait temporairement l’élément et retardait la production d’ozone, ou s’il le séquestrait de manière permanente, arrêtant la formation d’ozone. L’une ou l’autre de ces théories avait des implications potentiellement profondes pour prévoir la production d’ozone à partir de la fumée et donc l’impact de la fumée sur les personnes.

Au cours de la campagne, de telles énigmes sont devenues courantes. Il y avait l’incendie de maison qu’ils avaient accidentellement mesuré en essayant d’échantillonner les brûlures de biomasse au Kansas, une étude de cas qui pourrait s’avérer particulièrement utile compte tenu de la régularité croissante avec laquelle les incendies de forêt brûlent les infrastructures humaines. Il y a eu le feu contrôlé de faible intensité dans les pins de Floride qui a produit une surabondance d’ozone presque immédiatement après l’inflammation, contrairement à un incendie de forêt de haute intensité à Washington qui semblait n’en produire presque pas. Warneke a deviné, et espérait que les données le confirmeraient, que la variabilité provenait du feu de Floride brûlant des combustibles riches en azote par une journée ensoleillée avec une faible fumée, tandis qu’à Washington, où la fumée atteignait 31000 pieds, les réactions chimiques avaient été empêchées par une colonne trop dense pour que la lumière du soleil pénètre. La formation secondaire de PM 2,5 était peut-être la plus agaçante de toutes. Sur plusieurs incendies, ils ont observé le volume de PM 2,5 plonger avant d’augmenter à nouveau. Les mêmes processus qu’ils ont observés en laboratoire étaient-ils également au travail dans la nature?

Après une heure de hachurage sur le panache du Tucker Fire, le soleil a plongé derrière l’océan Pacifique. Par la fenêtre du jet, le feu était toujours visible sur le sol, un long ruban orange serpentant à travers l’obscurité. Le DC-8 manquait de carburant. Les pilotes virent à l’est en direction de Boise et Crawford quitta finalement le cockpit. «En tant qu’événement d’émissions individuelles, il s’agissait d’une goutte d’eau dans le seau», a-t-il déclaré. « Mais les détails que nous pouvons extrapoler à partir d’ici vont être très précieux. »

Bientôt, les scientifiques se tourneraient vers les tâches moins passionnantes de l’organisation des données et de la préparation de documents qui pourraient ajuster les outils de modélisation et de prévision axés sur la santé. À l’horizon lointain, ces outils pourraient «idéalement alléger les réglementations pour faciliter l’allumage d’un plus grand nombre de feux dirigés», a expliqué Soja. Mais cette nuit-là, inondés d’une odeur de fumée, les scientifiques se sont serrés la main et ont échangé leurs félicitations. Quelqu’un a plaisanté en disant que Warneke ferait mieux de préparer un bain Gatorade pour l’équipe quand ils ont atterri.

