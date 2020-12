Ce mercredi, les matchs des quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf ont repris et le nom de Carlos Vela fait déjà parler les gens via les réseaux sociaux. Il convient de noter que, en raison En raison de la pandémie COVID-19, le match du Los Angeles FC contre Cruz Azul a dû être reporté et joué à un match à élimination directe.

Le début du match était clos, avec des opportunités pour les deux parties. Cependant, l’équipe de ciment est allée de l’avant dans le marqueur de la main de Yoshimar Yotún, Sélection péruvienne devenue un élément clé du dispositif Cruzazulino. C’était à la 15e minute que La Maquina obtenait un penalty et Yotún était chargé de le récupérer.

Après qu’un joueur de ciment ait été abattu dans la région californienne, le numéro 19 a décidé de prendre le ballon et de se tenir devant le but rival. Yotun a montré sa qualité internationale et au lieu de mettre un fer à repasser et de tirer sur le gardien de but, le cimentier offensif a lancé le ballon dans le style “Panenka” et l’a mis (1-0).

Malgré le bonheur de ciment qui a commencé à remplir le stade de la ville d’Orlando, une vieille connaissance de l’équipe de football mexicaine serait chargée d’égaliser le score. On se réfère à Carlos Vela, attaquant vedette de l’équipe américaine, qui à 38 minutes en onze marches marquerait son premier but de la soirée.

Jusqu’à présent, le match est (2-1) en faveur du Los Angeles FC, un score qui laisse Cruz Azul absent (Photo: Reinhold Matay-.)

Tout comme sa carrière et ses décisions, l’objectif de Vela était accompagné de controverses et de controverses, comme certains fans de ciment ont accusé l’artilleur aztèque de simuler la faute qui lui a fait égaliser le match. En outre, d’autres se sont plaints de l’attitude du siffleur, car ils ont pu consulter le «VAR» pour toute question ou clarification.

Dans un oubli de la défense de Cruzzulina, Carlos Vela a récupéré le ballon et est allé énigmer le gardien de but; cependant, le ballon a un peu avancé et a provoqué un affrontement présumé avec Sebastián Jurado, un ancien gardien de Veracruz. À première vue, l’arbitre n’a pas hésité à signaler la faute et à marquer un penalty pour l’équipe de Los Angeles, mais les rediffusions instantanées des chaînes de télévision ont mis l’attaquant aztèque en échec.

L’attaquant de l’équipe mexicaine de football a pris le ballon et l’a placé à l’intérieur du réseau de ciment. Le numéro 10 californien a marqué un but selon les canons, c’est-à-dire une raison forte et placé (Photo: Reinhold Matay / .)

Et c’est qu’en revoyant le jeu prise par prise, on apprécie comment Carlos Vela n’est à aucun moment touché par le Jury et quand il voit la balle perdue, il choisit de lancer un “dunk” et de tromper l’autorité. Quelques secondes plus tard, la «défense» mexicaine a pris effet et la peine maximale a été officialisée.

Plus tard, l'attaquant de l'équipe mexicaine de football a pris le ballon et l'a placé à l'intérieur du réseau de ciment. Le numéro 10 californien a fait un but comme la marque des canons, c'est-à-dire un razo fort et placé.

