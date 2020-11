Le Mexicain avait égalité pour LAFC depuis le point de penalty, mais l’a envoyé directement aux mains

Le trio formé par l’Uruguayen Nicolás Lodeiro, le Péruvien Raúl Ruidíaz et Jordan Morris a dominé lors de la saison régulière MLS, gagner une place dans l’idéal du concours 11.

Au début des séries éliminatoires pour les Sounders de Seattle mardi, le trio était encore meilleur.

Lodeiro a ouvert le score en première mi-temps, Ruidíaz a augmenté le loyer médiatisé la seconde et Morris a fermé le compte du champion en titre, qui a battu un Los Angeles FC déprimé 3-1.

Le trio de Seattle a participé à chacun des trois buts qui ont permis aux Sounders d’accéder aux demi-finales de la Conférence Ouest. La semaine prochaine, ils affronteront le FC Dallas.

Lodeiro a vu le but à la 18e minute avec les passes de Ruidíaz et Morris et a donné aux hôtes une avance rapide. Ruidíaz a couronné l’une des nombreuses occasions de Seattle avec son huitième but en séries éliminatoires à la 66e minute sur un corner.

Le Colombien Eduard Atuesta a réduit l’écart pour LAFC à la 77e minute, mais Seattle a retrouvé son avance de deux points quelques instants plus tard lorsque Ruidíaz a trouvé Morris sur une contre-attaque rapide. Morris avait raté une occasion claire après la pause, l’une des nombreuses gaspillées par Seattle après la reprise pour un revenu confortable.

Lors d’une nuit anormale, le champion en titre de la Conférence de l’Est et l’équipe qui avait le meilleur record de la saison en MLS ont été éliminés.

Le Mexicain Daniel Ríos a marqué en prolongation et Nashville a surpris tout le monde en battant le Toronto FC 1-0 mardi. monarque actuel et finaliste de la ligue.

Dans un autre match, Adam Buksa et Tajon Buchanan ont marqué dans un intervalle de quatre minutes, et la New England Revolution a battu l’Union de Philadelphie 2-0, qui avait remporté le trophée Supporters ‘Shield comme la meilleure équipe de la saison régulière.

Nashville est devenue la première équipe d’expansion de l’histoire dans la ligue qui a remporté deux matchs éliminatoires.

Ríos était à la recherche d’un rebond après que le gardien Quentin Westberg ait paré un tir de Hany Mukhtar. L’attaquant a simplement poussé le ballon dans les filets.

Ensuite, le gardien Joe Willis s’est déguisé en héros pour Nashville, bloquant deux tirs à bout portant à la 121e minute.

Nashville, qui avait trois buts hors-jeu invalides, sera mesuré dimanche contre Columbus, en demi-finale Est.

L’équipe du Tennessee a eu trois bonnes chances de régler le match dans le temps réglementaire. Mukhtar a raté une tête dans la petite zone à la 72e minute; Le Costaricien Randall Leal a frappé la barre transversale avec un tir de volée à 75 et Alex Muyi a raté un autre coup avec sa tête à 76.

Toronto a été la première équipe à certifier son billet pour les séries éliminatoires de la MLS cette saison. Cependant, il a perdu quatre de ses cinq derniers matchs.

La Nouvelle-Angleterre a prévalu grâce à deux passes décisives de l’espagnol Carles Gil et va s’écraser dimanche contre Orlando City dans l’autre demi-finale de l’Est.

Buksa est rentré après un coup franc à la 26e minute pour atteindre sept buts cette saison. Buchanan a dribblé dans un coin de la surface avant de battre le gardien Andre Blake à 30 ans.

